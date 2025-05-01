На Землю грохнется советский спутник размером с автомобиль: когда это произойдет и чем грозит

Специалисты также назвали координаты, где скорее всего упадет зонд. Площадь территории велика

На следующей неделе на Землю должен вернуться вышедший из строя советский спутник, что вызвало опасения у экспертов по космосу. Неизвестно, какими могут быть последствия.

Об этом пишет New York Post. Специалисты спрогнозировали скорость, с которой аппарат может пронзить атмосферу.

Запущенный в марте 1972 года СССР зонд "Космос-482" был отправлен для сбора данных с негостеприимной поверхности Венеры. Однако из-за неисправности одного из ракетных ускорителей межгалактическая разведывательная машина вышла из-под контроля и осталась на орбите Земли.

Мертвый космический корабль, размером примерно с автомобиль, может врезаться в атмосферу с 7 по 13 мая, с погрешностью в несколько дней.

На какой скорости спутник протаранит атмосферу

Британо-американский астроном Джонатан Макдауэлл утверждает, что аппарат "вполне может пережить вход в атмосферу и упасть на землю". В таком случае у него будет обычный шанс врезаться в кого-то — один на несколько тысяч. Макдауэлл сравнил возвращение спутника с "машиной, падающей из воздуха со скоростью от 100 до 200 миль в час (от 160 до 320 км/ч – ред.)".

Марко Лангбрук, голландский космический эксперт, обнаруживший предстоящее возвращение посадочного модуля, предполагает, что спутник, возможно, сможет проникнуть сквозь силовое поле Земли и "удариться о нее неповрежденным". Ведь разработчики закладывали в него способность пережить прохождение через огненную атмосферу Венеры.

Он оценил конечную скорость обломков в 145 миль (230 км) в час и более при столкновении с землей или океаном. И хотя Лангбрук отметил, что зонд был оснащен парашютом, он сомневается, что купол сработает.

"Венера 4" - прототип спутника "Космос 482"

"Венера 4" - прототип спутника "Космос 482"

Насколько это опасно для людей

"Если он переживет возвращение в атмосферу, то приземлится жестко. При массе чуть менее 500 кг и размере 1 метр риски аналогичны рискам при столкновении с метеоритом", — пришел к выводу Лангбрук.

По его прогнозам, нам пока не нужно готовиться к серьезным последствиям, поскольку риски не особенно высоки, но и не равны нулю.

Макдауэлл поддержал это заверение в том, что мы, скорее всего, не подвергнемся удару "плотного, но инертного" космического мусора, поскольку большая часть мира не заселена людьми.

"Если вы приземлите что-то в случайной части Земли, вероятность того, что это попадет в человека, составляет примерно один к 10 000. Вероятность того, что это попадет в вас, составляет один к 10 миллиардам — еще меньше", — сказал эксперт.

Что касается потенциального места приземления неисправного оборудования, Лангбрук предположил, что оно может ударить "где-нибудь между 52-м градусом северной и 52-м градусом южной широты", в районе, который охватывает "большую часть южной и средней широты Европы и Азии, а также Америку и всю Африку и Австралию".

"Конечно, самая большая вероятность, что он приземлится в одном из океанов", — сказал он.

По словам Макдауэлла, если сбившийся с пути спутник причинит ущерб или, что еще хуже, навредит кому-либо, ответственность за это будет нести российское правительство.

Напомним, 14 апреля американская компания Blue Origin совершила запуск корабля New Shepard. Полет был организован исключительно в туристических целях, а экипаж впервые состоял исключительно из женщин.