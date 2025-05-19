Вчені зафіксували загадковий сигнал із глибини галактики: не виключають інопланетне походження

Минулий раз подібний сигнал помилково списали на птахів

У глибині Чумацького Шляху зафіксовано незвичайний пульсуючий сигнал, який наразі не піддається жодному науковому поясненню. Вперше його зафіксував 14 травня 2023 року астроном NASA Річард Стентон — сигнал надійшов від зорі HD 89389 у сузір’ї Великої Ведмедиці.

Про це повідомляє британське видання "The Sun". Сигнал складався з двох ідентичних спалахів, розділених 4,4 секундами.

Протягом 1500 годин попередніх досліджень нічого подібного не фіксували. Світло зірки також поводилося аномально — ставало "яскравішим, тьмянішим, знову яскравішим", а іноді навіть частково "зникало" на мить. Науковець зазначає, що ні літаки, ні супутники, ні атмосферні ефекти не можуть пояснити ці спалахи.

Це вже другий подібний випадок: у 2019 році схожий сигнал зафіксували від зорі HD 217014, однак тоді його помилково списали на птахів. Тепер вчені вивчають гіпотези — від гравітаційних хвиль і атмосферного заломлення до можливих проявів лазерного зв’язку чи інопланетної активності.

"Ми не можемо навіть сказати, чи це створено інопланетянами. Але поки жодна з відомих причин не пояснює побачене", — підсумовує Стентон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що потужних магнітних бур наразі не зафіксовано, однак науковці застерігають про можливе зростання сонячної активності після періоду спокою, що тривав кілька тижнів.