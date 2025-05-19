Ученые зафиксировали загадочный сигнал из глубины галактики: не исключают инопланетное происхождение

В прошлый раз подобный сигнал ошибочно списали на птиц

В глубине Млечного Пути зафиксирован необычный пульсирующий сигнал, который пока не поддается никакому научному объяснению. Впервые его зафиксировал 14 мая 2023 астроном NASA Ричард Стентон — сигнал поступил от звезды HD 89389 в созвездии Большой Медведицы.

Об этом сообщает британское издание The Sun. Сигнал состоял из двух идентичных вспышек, разделенных 4,4 секунды.

В течение 1500 часов предварительных исследований ничего подобного не фиксировали. Свет звезды также вел себя аномально — становился "ярче, тусклее, снова ярче", а иногда даже частично "исчезал" на мгновение. Ученый отмечает, что ни самолеты, ни спутники, ни атмосферные эффекты не могут объяснить эти вспышки.

Это уже второй подобный случай: в 2019 году подобный сигнал зафиксирован от звезды HD 217014, однако тогда его ошибочно списали на птиц. Теперь ученые изучают гипотезы – от гравитационных волн и атмосферного преломления до возможных проявлений лазерной связи или инопланетной активности.

"Мы не можем даже сказать, создано ли это инопланетянами. Но пока ни одна из известных причин не объясняет увиденное", — заключает Стентон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мощные магнитные бури пока не зафиксированы, однако ученые предостерегают о возможном росте солнечной активности после периода покоя, который длился несколько недель.