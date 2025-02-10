В центрі Києва продають популярний ресторан: скільки просять та що всередині

Продається ресторан кавказької кухні в центрі Києва.

В центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, виставлено на продаж відомий ресторан кавказької кухні. Це готовий бізнес із повним набором обладнання, меблів та техніки.

Оголошення про продаж ресторану з’явилося одразу на кількох торгових інтернет-майданчиках.

Ресторан займає приміщення, оформлене в стилі, який імітує кавказьку атмосферу, із використанням штучних квітів, текстилю та дерева.

В головній залі є столи, стільці та барна стійка.

Як повідомляють власники, "зовнішній декор із зелені та яскравих кольорових акцентів додає закладу шарму". Родзинка закладу — статуя у вигляді барана, обтянутого штучною травою біля входу.

За останній рік значна кількість кафе, ресторанів та інших бізнесів припинила свою діяльність, зокрема в центральних районах Києва, що пов’язано зі зниженням купівельної спроможності населення та зростанням витрат на оренду та утримання приміщень.

У Києві за $50 000 можна придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку в спальному районі або навіть у деяких центральних локаціях з компактним метражем.

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