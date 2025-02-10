В центре Киева продают популярный ресторан: сколько просят и что внутри

Ресторан кавказской кухни в центре Киева.

В центре Киева, на улице Шота Руставели, выставлен на продажу известный ресторан кавказской кухни. Это готовый бизнес с полным набором оборудования, мебели и техники.

Объявление о продаже ресторана появилось на нескольких торговых интернет-площадках.

Ресторан занимает помещение, оформленное в стиле, имитирующем кавказскую атмосферу с использованием искусственных цветов, текстиля и дерева.

В главном зале есть столы, стулья и барная стойка.

Как сообщают владельцы, "внешний декор из зелени и ярких цветовых акцентов добавляет заведению шарма". Изюминка заведения – статуя в виде барана, обтянутого искусственной травой у входа.

За последний год значительное количество кафе, ресторанов и других бизнесов прекратило свою деятельность, в частности, в центральных районах Киева, что связано со снижением покупательной способности населения и ростом затрат на аренду и содержание помещений.

В Киеве за $50 000 можно купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в спальном районе или даже в некоторых центральных локациях с компактным метражом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возле Верховной Рады сдается квартира за ненормальные деньги.