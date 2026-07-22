Високі очікування та довіра армії. Чому призначення Драпатого називають зміною епохи

Попри підтримку, усі наголошують: попереду складні рішення та велика відповідальність

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Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ замінив Михайло Драпатий. Українські лідери думок схвально відгукнулись про це рішення президента та наголосили на високій моральності новопризначеного, його попередніх заслугах, але нагадали й про те, що очікування щодо нього будуть завищені.

Зокрема, про це писав телеведучий та громадський діяч Сергій Притула. "Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема з мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового Головкома займуть час", — пише він та акцентує — "найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний".

Голова Офісу президента Кирило Буданов висловив вдячність Сирському за роки роботи, а також привітав Драпатого з посадою. "Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати", — акцентує Буданов та наголошує — Драпатий може розраховувати на повну підтримку та допомогу.

Колишній головком ЗСУ, а нині посол у Британії Валерій Залужний пише, що Драпатому буде дуже важко.

Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок Валерій Залужний, посол України у Великій Британії

Письменник та журналіст Богдан Логвиненко назвав п'ять причин, чому призначення Драпатого — світоглядний зсув. Серед них — горизонтальна система керування, гарна команда, цінності, розуміння культури/ідентичності та пошук нових рішень.

Допис Богдана Логвіненка про призначення Драпатого

Чимало дописувачів, як от політтехнолог Віталій Бала та волонтерка Катерина Ножевнікова згадали про відставку Драпатого з посади командувача Сухопутних військ. Тоді, після трагічної загибелі українських військових, він наголосив, що провину завжди несе командування. Бала порівняв поведінку Драпатого із Сирським та ситуацією навколо 155 бригади та "Скелі".

Допис Віталія Бали про призначення Драпатого

Допис Катерини Ножевнікової про призначення Драпатого

Військовослужбовець та політик Денис Ярославський також наголосив на зміні епохи. Він вважає Драпатого представником "нового покоління неконвенційних українських командирів" та висловлює сподівання, що Головком стане "візіонером нової військової доктрини, архітектури оборонних інновацій та системи військової освіти для майбутніх поколінь офіцерів", не тільки всередині армії, а для формування "нової міжнародної воєнної академії держав Коаліції охочих".

Допис Дениса Ярославського про призначення Драпатого

Військовий та громадський діяч Олександр Аронець наголосив — історики розсудять, чи була правильна заміна Сирського на Драпатого. "Дуже поважаю Михайла Васильовича. І попри все, вдячний Олександру Сирському за те що втримав фронт у найважчий момент", — пише він.

Допис Олександра Аронця про призначення Драпатого

Український філософ та член ПЕН-клубу Олексій Панич та правовий експерт Андрій Магера зауважили, що призначення Драпатого — найкраще рішення з тих, що були "на столі" у президента. "Особливий плюс: про нього наперед казали, що цей генерал може, якщо треба, сказати "ні" будь-кому, навіть і президенту. Думаю, що і Зеленському ця деталь була відома, а якщо так, то це плюс також і йому в карму", — пише Панич. На особистій відповідальності Володимира Зеленського наголошує Магера. Водночас, на його думку, Сирського взагалі не треба було призначати. "Взагалі поза моєю межею розуміння є призначення на цю відповідальну посаду людини, близькі родичі якої проживають у державі-агресорі. Це навіть не про його совкову свідомість та про інтриги проти попередника — народного улюбленця генерала Залужного. Тут уже питання національної безпеки", — пише експерт.

Допис Олексія Панича про призначення Драпатого

Допис Андрія Магери про призначення Драпатого

Раніше "Телеграф" розповідав, що призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ довело деяких російських блогерів ледь не до істерики. Його одразу оголосили в розшук на сайті російської поліції.