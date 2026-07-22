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Не купуйте такі пляшки Coca-Cola, якщо хочете безкоштовно поїсти в McDonald’s (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Пляшка Coca-Cola Новина оновлена 22 липня 2026, 12:08
Пляшка Coca-Cola. Фото Колаж "Телеграфу"

Розіграш триватиме до осені

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Нова акція від Coca-Cola наробила шуму у соціальних мережах. Однак, призи можна отримати далеко не за кожну покупку — у розіграші беруть участь лише певні формати напою.

"Телеграф", посилаючись на офіційний сайт виробника, розповідає про умови акційної пропозиції.

Які пляшки потрібно купувати, щоб взяти участь у розіграші призів

  • Coca-Cola Original Taste та Coca-Cola Zero Sugar в акційних форматах (з QR-кодом);
  • скляна пляшка 250 мл;
  • ПЕТ-пляшка 500 мл;
  • банка 330 мл.

Зверніть увагу: популярні сімейні формати об’ємом 1,75 л та 2 л в акції участі не беруть.

Вигляд акційної пляшки Coca-Cola. Фото — grechka.dm

Правила

  • Щоб взяти участь в акції, потрібно придбати Coca-Cola із позначкою про акцію;
  • просканувати QR-код на етикетці;
  • перейти на сайт та пройти коротку реєстрацію;
  • ввести код з-під кришки та запустити віртуальне колесо із призами.

Які призи розігруються

  • iPhone 17 ProMax;
  • міні-холодильник;
  • Йо-Йо;
  • куртка;
  • парасолька;
  • рушник;
  • ваучери МакДональдз НайсПрайс Комбо.

Розіграш триватиме з 20 липня до 13 вересня 2026 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Coca-Cola в "АТБ" не така, як усюди.

Теги:
#Акція #Coca-Cola #Пляшки