Не купуйте такі пляшки Coca-Cola, якщо хочете безкоштовно поїсти в McDonald’s (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Розіграш триватиме до осені
Нова акція від Coca-Cola наробила шуму у соціальних мережах. Однак, призи можна отримати далеко не за кожну покупку — у розіграші беруть участь лише певні формати напою.
"Телеграф", посилаючись на офіційний сайт виробника, розповідає про умови акційної пропозиції.
Які пляшки потрібно купувати, щоб взяти участь у розіграші призів
- Coca-Cola Original Taste та Coca-Cola Zero Sugar в акційних форматах (з QR-кодом);
- скляна пляшка 250 мл;
- ПЕТ-пляшка 500 мл;
- банка 330 мл.
Зверніть увагу: популярні сімейні формати об’ємом 1,75 л та 2 л в акції участі не беруть.
Правила
- Щоб взяти участь в акції, потрібно придбати Coca-Cola із позначкою про акцію;
- просканувати QR-код на етикетці;
- перейти на сайт та пройти коротку реєстрацію;
- ввести код з-під кришки та запустити віртуальне колесо із призами.
Які призи розігруються
- iPhone 17 ProMax;
- міні-холодильник;
- Йо-Йо;
- куртка;
- парасолька;
- рушник;
- ваучери МакДональдз НайсПрайс Комбо.
Розіграш триватиме з 20 липня до 13 вересня 2026 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Coca-Cola в "АТБ" не така, як усюди.