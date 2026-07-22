Павуки почали перетворювати машини українців на свої гнізда: чому так відбувається

Непрохані гості в авто — не випадковість

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В останні роки українці все частіше почали виявляти павуків у своїх автомобілях. На це є вагома причина, яка пояснюється природою.

Про те, чому павуки стали "ближчими" до людей в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла арахнологиня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук.

На початку червня 2026 року киянка вразила мережу знахідкою у своїй машині. Нею виявився жовтосумний павук роду Cheiracanthium. Однак, як виявилось, у такому сусідстві немає нічого незвичайного.

Жовтосумний павук у машині

Як пояснила експерт, при будівництві камери (павутинне гніздо) павуки сплітають волокна павутини зі стеблами, листям або суцвіттями рослин. І там вони проводять денний час, а вночі вирушають на полювання.

"Звичайно, якщо ви будете розривати їх домівки з павутини, у захваті вони не будуть. За відсутності природних схованок (як через покос трави) вони шукатимуть щось інше, наприклад, автомобілі – чудове місце, щоб сховатися вдень", — пояснила Іосипчук.

Що відомо про жовтосумних павуків

Жовтий мішковий павук

Жовті мішкові павуки поширені в Україні. Вони мають світло-жовте або зелене забарвлення, ведуть переважно нічний спосіб життя. Особливістю цього виду є те, що його представники не плетуть класичних ловчих павутин. Натомість вони створюють невеликі шовкові схованки, де відпочивають вдень.

Попри страхітливу репутацію, для більшості людей цей вид не становить серйозної загрози. Хоча це не скасовує того, що укус такого павука вважається дуже болючим і викликає почервоніння, свербіж чи набряк. Тяжкі наслідки трапляються вкрай рідко.

Крім того, павуки зазвичай кусають лише тоді, коли відчувають загрозу або коли їх випадково притискають. Тому експерти радять не брати їх голими руками та не намагатися знищити.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", тарантули розміром 30 мм живуть в Україні : як вони виглядають.