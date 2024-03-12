Масштабна пожежа у містечку для біженців з України: палають три велетенські намети (фото, відео)

Це один із найбільших притулків для мігрантів із нашої країни

У німецькому Берліні 12 березня сталася масштабна пожежа у наметовому містечку для біженців із України. Палають три гігантські намети, з них іде чорний густий дим.

Про це повідомляє ntv. Пожежа сталася у найбільшому притулку для біженців у Німеччині, який розташовувався у колишньому аеропорту Берлін-Тегель.

За попередніми даними, займання виникло через газовий балон. Такі предмети категорично не можна використовувати у подібних наметах. Вогонь швидко поширився на сусідні об’єкти. ЗМІ повідомляють, що він охопив одразу три намети.

На місце оперативно прибули екстрені служби. Вони евакуювали мешканців та загасили пожежу. Намет площею 1000 квадратних метрів повністю згорів.

На щастя, ніхто не постраждав. Біженців, які проживали у наметі, що згорів, переселили.

Притулок на території колишнього аеропорту Берлін-Тегель розрахований на 7000 осіб. Але там багато вільних місць. За останніми даними, у цьому притулку для біженців зайнято лише 4500.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі спалахнув готель, в якому проживали мігранти з України. Будівлю гасили протягом трьох годин. На жаль, не обійшлося без постраждалих, деякі мешканці цього готелю поскаржилися на проблеми зі здоров’ям.