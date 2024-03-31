У Сербії затримали українця зі схованими сотнями тисяч євро: подробиці

Чоловік намагався в’їхати до Сербії з боку Хорватії

Сербські правоохоронці затримали на кордоні громадянина України, у якого виявили при собі велику кількість прихованої готівки у євро. Тепер його звинувачують у відмиванні коштів.

Як інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ Сербії, чоловіка 1976 року народження було затримано під час перетину кордону у населеному пункті Батрівці, що на кордоні з Хорватією.

Зазначається, що він намагався перетнути кордон на автомобілі Chevrolet, в якому було виявлено близько 265 тисяч євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника. Наразі громадянина України С.В. можуть звинуватити у відмиванні грошей.

"С. В. було наказано затримати на строк до 48 годин, після чого його буде доставлено до компетентної прокуратури з повідомленням про кримінальний злочин", — йдеться у повідомленні.

У ніч на 29 березня, у місті Ополье, на заході Польщі, у страшній ДТП загинув 18-річний хлопець з України. Повідомляється, що польська поліція намагалася зупинити автомобіль, за кермом якого сидів українець через порушення правил дорожнього руху. Однак хлопець не відреагував, спробував втекти і на величезній швидкості врізався в опору світлофора.