В Сербии задержали украинца со спрятанными сотнями тысяч евро: подробности

Мужчина пытался въехать в Сербию со стороны Хорватии

Сербские правоохранители задержали на границе гражданина Украины, у которого обнаружили при себе большое количество скрытой налички в евро. Теперь его обвиняют в отмывании средств.

Как информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии, мужчина 1976 года рождения был задержан во время пересечения границы в населенном пункте Батровцы, что на границе с Хорватией.

Отмечается, что он пытался пересечь границу на автомобиле Chevrolet, в котором были обнаружены около 265 тысяч евро наличными. Деньги были спрятаны в перегородке багажника. Теперь гражданину Украины С.В. могут предъявить обвинения в отмывании денег.

"С. В. было приказано задержать на срок до 48 часов, после чего он будет доставлен в компетентную прокуратуру с сообщением об уголовном преступлении", — говорится в сообщении.

В ночь на 29 марта, в городе Ополе, на западе Польши, в страшном ДТП погиб 18-летний юноша из Украины. Сообщается, что польская полиция пыталась остановить автомобиль, за рулем которого сидел украинец, из-за нарушения правил дорожного движения. Однако парень не отреагировал, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в опору светофора.