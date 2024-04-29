Після слів глави МЗС Польщі: як експерти на Заході оцінюють ризики застосування Путіним "ядерки"

В Кремлі насамперед використовують ядерну зброю як "засіб шантажу та нагнітання страху"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Bild припустив, що російському диктатору Володимиру Путіну непросто розв’язатиме ядерну війну. Видання вирішило дізнатися в експертів, як вони оцінюють ризики.

Виявилося, що обізнані люди поділяють думку польського чиновника. Детальніша інформація з’явилася на сторінці видання в Telegram.

Сікорський заявив, що глава Кремля не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.

"Він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знатимуть, що виконати такий наказ — значить стати військовим злочинцем. У цей момент перед ними постане вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", — заявив польський чиновник.

З ним погодився військовий експерт з університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала. "Сікорський абсолютно правий. Ми мало що знаємо про ланцюжок прийняття рішень про застосування російської ядерної зброї. Але ми знаємо, що Путін приймає рішення не одноосібно. У випадку з тактичною ядерною зброєю йому потрібні командири на місцях, які зрештою віддають своїм підрозділам наказ про застосування зброї. Не виключено, що хтось із командного складу не підтримає рішення Путіна", — наголошує він.

У свою чергу експерт із ядерної зброї Франк Зауер зазначив, що будь-яка підготовка Росії до розгортання тактичної ядерної зброї не залишиться непоміченою. "Вона (тактична ядерна зброя – ред.) дійсно зберігається в Росії окремо від засобів доставки. Тому, швидше за все, було б помічено, якби відбувалося якесь переміщення і велася підготовка до застосування ядерної зброї на полі бою", — сказав він у розмові з BILD.

Експерт із зовнішньої політики Томас Єгер вважає, що ядерний удар з боку Росії "викличе незліченну ескалацію".

"США вже пригрозили в цьому випадку вжити рішучих заходів. Крім того, Росія повністю ізолює себе на міжнародному рівні, застосувавши ядерну зброю, а уряд Китаю ясно дав зрозуміти, що не підтримує цей крок", — додав Єгер.

За його словами, Володимир Путін насамперед використовує ядерну зброю як "засіб шантажу та нагнітання страху".

Раніше "Телеграф" писав, що президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність країни розмістити на території країни ядерну зброю. Це давня тема польсько-американських переговорів і, за його словами, убезпечить східний фланг НАТО. Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтримав свого президента.