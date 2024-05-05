У Латвії літак після відмови двигуна епічно сів на пожвавлену трасу (відео)

Літак зачепив крилом знак дорожнього руху, зніс огорожу та виїхав на узбіччя

У Латвії сталася надзвичайна подія. У невеликого одномоторного літака відмовив двигун під час польоту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався із літаком Tecnam P2008 JC, який випустили у 2018 році. У двомісного літального апарату один двигун із приблизно 100 кінськими силами.

Так, перебуваючи в небі над Талліннським шосе біля Адажі, у літака, за попередніми даними, відмовив двигун. На щастя, пілот зміг швидко зорієнтуватися і негайно прийняв рішення про посадку прямо на дорогу. Під час вимушеної посадки літак зачепив крилом знак дорожнього руху, зніс огорожу та виїхав на узбіччя. При цьому пілотові вдалося обігнути усі автомобілі.

На борту літака, крім пілота, перебували ще двоє людей. Внаслідок пригоди вони не постраждали.

Відео події публікують очевидці.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 3 травня, у Берліні (Німеччина) спалахнула сильна пожежа. Пізніше стало відомо, що горить завод компанії "Diehl Metal Applications" у районі Ліхтерфельд, що виробляє системи ППО Iris-T.