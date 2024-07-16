"Контрзаходи наступального характеру": в Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи

Російська Федерація представляє реальну загрозу для європейських країн. Тому завданням номер один для нового складу Європарламенту має стати безпека, оборона, військова промисловість. Також Заходу настав час розпочати втілювати проти Росії контрзаходи наступального характеру.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Латвії Ріхард Колс.

"Європейська архітектура безпеки була підірвана через пацифізм, який тривалий час панував на Заході. Вважалося, що навіть із тиранами можна взаємодіяти за допомогою залучення їх у торгівлю, тому що навіть їм це буде вигідно(…) І це призвело до того, що під час фінансової кризи оборонний сектор постраждав найбільше. У деяких європейських країнах-членах ЄС найбільші скорочення торкнулися саме оборонної сфери. Також відбувся перехід від обов'язкової служби до професійної армії тощо. Те, що ми маємо зараз, абсолютно не відповідає реальності. Зараз усі змінюють свою політику — від Німеччини до Латвії. Усі розуміють, що загроза реальна, і вона тут, вона поруч", — зазначив європарламентар.

"При цьому досі, коли великий шматок Європи перебуває під загрозою агресора, ми все ще намагаємося маневрувати і думаємо, який вигляд матимемо у світі(…) Для нового складу Європарламенту завданням номер один має стати безпека, оборона, військова промисловість. Усе це має пережити ренесанс. Іншого шляху немає, тому що високотехнологічні системи озброєнь у тій кількості, яка зараз потрібна країнам-членам ЄС і НАТО, є тільки у США (…) Ось уже кілька років тривають різні гібридні атаки (Росії на ЄС — ред.). Наприклад, блокування сигналу GPS, що в деяких випадках вплинуло на роботу цивільної авіації. Нещодавно аеропорти в Естонії були закриті, тому що сигнали GPS були заблоковані. І я запитав у колег по ЄС, як ми з цим впораємося? Німецький генерал відповів: ми покращуємо нашу обороноздатність. Тоді я запитав: а який сигнал ми посилаємо агресору? Продовжуйте нападати на нас, продовжуйте атакувати нас, а ми поки будемо покращувати нашу обороноздатність? Я вважаю, що ми повинні почати втілювати контрзаходи наступального характеру", — резюмував Ріхард Колс.

Раніше голова парламентського Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра заявив, що агресія РФ — проблема всього Заходу, яку потрібно вирішити. На його думку, важливо розуміти, що йдеться не тільки про Україну, оскільки Російська Федерація веде гібридну війну проти всього Заходу.

Депутат Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене також зазначила, що Російська Федерація веде війну не тільки проти України. Напад на Україну — це тільки інструмент у війні проти всього західного світу. А головна мета полягає в тому, щоб демократії, як принцип управління, як принцип політичного ладу, як принцип життя, зазнали поразки.

Таку ж позицію висловив і депутат Бундестагу, голова комітету з європейських справ Антон Хофрайтер. Він вважає, що на Заході мають усвідомити, що Росія атакувала не лише Україну, а й усі західні демократії і така атака має дві головні цілі, перша — послабити допомогу Україні, друга — зруйнувати НАТО, знищити Європейський Союз, послабити демократії в усьому світі.