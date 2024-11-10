Російські "Шахеди" були модернізовані і стали ще небезпечнішими (відео)

Українців ще раз закликали не ігнорувати повітряну тривогу та обов’язково спускатися в укриття

Бойова частина ворожих безпілотників типу Shahed змінилася, і вони тепер несуть термобаричні боєприпаси. Окрім цього, вже зараз українці можуть спостерігати за тим, як ударні дрони регулярно літають на дуже низькій висоті.

Це дуже небезпечна тенденція, і українцям радять у разі повітряної тривоги обов’язково спускатися в укриття. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Використання термобаричних боєприпасів у Шахедах — це не нововведення. Цей факт фіксується з початку цього року. Але треба розуміти принцип дії цього боєприпасу. Це, по суті, вогнемет", — заявив Киричевський.

За словами експерта, під час вибуху такого боєпрису у закритому приміщенні створюється не лише дуже висока температура, а й сильний тиск. Тому потрібно обов’язково спускатися в укриття під час сигналу повітряної тривоги навіть у нічний час.

Якщо ж вас застала ворожа атака в приміщенні, то закрийте всі вікна та двері, а також знайдіть себе укриття за "правилом двох стін".

При цьому експерт наголосив, що росіяни не встановлюють термобаричні боєприпаси на 100% безпілотників. Дрони з такою "начинкою" використовують найчастіше для атак на енергетичні або військові об’єкти.

Також експерт прокоментував прольоти Шахедів на низьких висотах. За його словами, росіяни вважають таку тактику найуспішнішою. Однак висота прольоту безпілотника насправді не така важлива. Головне — це кількість вогневих засобів, які має українська ППО.

"Росіяни значно збільшили кількість дронів-камікадзе, якими щодня обстрілюють міста України. Практики збивання такої кількості безпілотників немає в жодній країні світу. І це треба розуміти. І нам потрібно фіксуватися на наших успіхах. Адже ми змогли досягти того, що ворожий терор не досяг успіху", — резюмував Киричевський.

Про зміну тактики атаки Шахедів, ситуацію на фронті та посилення систем ППО в Україні та Європі дивіться у повній версії інтерв’ю з експертом Defence Express Іваном Киричевським.

Нагадаємо, боєприпаси об’ємного вибуху, або об’ємно-детонуючі боєприпаси, або термобаричні снаряди — це боєприпаси, які використовують розпилення паливної речовини у вигляді аерозолю та підрив отриманої газової хмари.

Боєприпаси об’ємного вибуху великих калібрів за потужністю можна порівняти з надмалими тактичними ядерними боєприпасами, але вони відсутній радіаційний ефект поразки.

При детонації термобаричного боєприпасу однотактної дії при вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатися елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям і сама із собою і утворюється "хмара" з температурою 2400-2600 °C, яка "живе" близько однієї секунди.

Ця "хмара", на відміну ударної хвилі від фугасного боєприпасу, "розтікаючись" заповнює весь обсяг. Тобто від неї неможливо сховатися за рогом. Крім надвисокої температури, під час вибуху утворюється потужна ударна хвиля, що вражає легені, органи слуху тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, модернізувати іранські дрони-камікадзе росіяни розпочали відразу після того, як отримали ліцензію та налагодили їхнє серійне виробництво на території РФ.