Політтехнолог назвав "символічну" дату, коли Путін може завдати удару по Україні

Путін великий прихильник символізму

Удар Росії міжконтинентальною ракетою "Орешнік" по Україні припав на 21 листопада, коли наша держава відзначає День Гідності та Свободи. Наступний удар теж можливий у "незвичайний день".

Про це пише політтехнолог Євген Магда. За його словами, удар саме 21 листопада не простий збіг обставин, адже це символічний день і для Путіна.

"РФ завдала удару "Орєшніком" у День Гідності та Свободи. Багато хто забув, яким приниженням для Путіна стала Помаранчева революція. Він великий прихильник символізму", — пише Магда.

Зауважимо, що саме 21 листопада 2004 року почалась Помаранчева революція, внаслідок якої президентом став не Віктор Янукович, який лідирував, а Віктор Ющенко. Вже 2013 року в цей день почався Євромайдан, коли люди виступили проти зупинки євроінтеграції України. Внаслідок протестів тодішній президент Янукович втік з України до РФ.

"Тому наступний "привіт" буде, вірогідно, на 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму. Але Захід і тоді, вірогідно, утреться мовчки", — каже Магда.

Цей меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї був підписаний 5 грудня 1994 року. Саме ця міжнародна угода і залишила Україну без ядерної зброї, в обмін на те, що країни-підписанти будуть поважати її незалежність, суверенітет та кордони. Вона була підписана між Україною, Росією, Великою Британією та США.

Нагадаємо, що нещодавно Путін особисто спростовував слова очільника ГУР Кирила Буданова про "Орешнік". Під час його промови дійшло і до погроз всій Європі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ударів ракетою "Кедр" РФ може завдати по Україні. Буданов назвав мінімум.