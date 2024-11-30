"Потрібна холодна голова": Шольц пояснив, чому проти передачі Україні "Таурусів"
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Глава уряду Німеччини знову висловився про постачання далекобійної зброї ЗСУ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому він виступає проти передачі Україні крилатих ракет "Таурус". Крім того, він розкритикував політиків, які б хотіли це зробити.
Про це він заявив під час виступу на партійній конференції у Берліні. Його слова наводить Tagesschau.
"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Ви не можете грати у російську рулетку з безпекою Німеччини", — сказав він.
Шольц додав, що у питаннях миру та війни необхідна "холодна голова", а сам він залишається "стійким та обачним". Також канцлер натякнув, що налаштований на "реальні переговори" щодо миру в Україні, але не переступатиме через позицію Києва.
Заява Шольца прозвучала у контексті слів кандидата в канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца про необхідність поставити Володимиру Путіну ультиматум.
"Йому треба сказати: якщо він протягом 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина відправить ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, щоб зашкодити цивільному населенню України", — говорив Мерц.
Як відомо, у Німеччині в листопаді розпалася керівна коаліція, після чого на 23 лютого 2025 року було призначено позачергові вибори. Згідно з опитуваннями, ХДС/ХСС підтримує близько 34% населення, що ставить її на перше місце за популярністю і дає Мерцю реальні шанси стати наступним канцлером.
Щодо Шольца, то його популярність продовжує падати, а тому опитування дають йому мало шансів на перемогу. При цьому він навіть не є найпопулярнішим політиком у своїй партії.
На першому місці в СДПН знаходиться міністр оборони Борис Пісторіус, проте він 22 листопада відмовився брати участь у виборах та підтримав кандидатуру Шольца.