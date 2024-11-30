"Потрібна холодна голова": Шольц пояснив, чому проти передачі Україні "Таурусів"

Глава уряду Німеччини знову висловився про постачання далекобійної зброї ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому він виступає проти передачі Україні крилатих ракет "Таурус". Крім того, він розкритикував політиків, які б хотіли це зробити.

Про це він заявив під час виступу на партійній конференції у Берліні. Його слова наводить Tagesschau.

"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Ви не можете грати у російську рулетку з безпекою Німеччини", — сказав він.

Шольц додав, що у питаннях миру та війни необхідна "холодна голова", а сам він залишається "стійким та обачним". Також канцлер натякнув, що налаштований на "реальні переговори" щодо миру в Україні, але не переступатиме через позицію Києва.

Заява Шольца прозвучала у контексті слів кандидата в канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца про необхідність поставити Володимиру Путіну ультиматум.

"Йому треба сказати: якщо він протягом 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина відправить ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, щоб зашкодити цивільному населенню України", — говорив Мерц.

Як відомо, у Німеччині в листопаді розпалася керівна коаліція, після чого на 23 лютого 2025 року було призначено позачергові вибори. Згідно з опитуваннями, ХДС/ХСС підтримує близько 34% населення, що ставить її на перше місце за популярністю і дає Мерцю реальні шанси стати наступним канцлером.

Щодо Шольца, то його популярність продовжує падати, а тому опитування дають йому мало шансів на перемогу. При цьому він навіть не є найпопулярнішим політиком у своїй партії.

На першому місці в СДПН знаходиться міністр оборони Борис Пісторіус, проте він 22 листопада відмовився брати участь у виборах та підтримав кандидатуру Шольца.