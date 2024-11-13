Шольц похизувався, як не допустив загострення війни в Україні

При цьому глава Німеччини готовий допомогти

У середу, 13 листопада, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина має допомагати Україні, але не допустити власної участі у війні. При цьому він похвалився, що ескалації не сталося завдяки його зусиллям

Про це глава німецького уряду заявив під час дебатів у Бундестазі. Цитує його слова BILD.

"Ми повинні дбати про те, щоб Україна мала добрі перспективи як демократична суверенна нація. Ми відповідальні за те, щоб вона не залишилася сама, щоб це обговорювалося. Хочу чітко сказати, це має бути ясно: не повинно бути рішень, ухвалених в обхід України Вона може покластися на нашу країну і нашу солідарність. При цьому не приховуватиму: одночасно, на мій погляд, у найближчому майбутньому також важливо, щоб ми робили все, щоб у цій війні не було подальшої ескалації і ми не стали стороною конфлікту. І тут я хочу сказати: я підтверджую, я наголошую, що, як і раніше, вважаю правильним, що зробив свій особистий внесок у те, що не було ескалації", — стверджує Шольц.

Він вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет. А також ударів вглиб території Росії.

"Повторюю свою позицію з цього питання: я проти того, щоб поставленою нами зброєю обстрілювали цілі в глибині території Росії. І я не зміню позицію щодо постачання крилатих ракет з Німеччини. І про це ми також зможемо дискутувати перед новими виборами", — наголосив він.

Taurus для України — що відомо

Варто зазначити, що Україна з минулого року просить Німеччину про постачання ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проте топ-чиновники у Німеччині виступали за таку допомогу українським захисникам, категорично проти виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він виправдовував свою позицію тим, що Україна нібито може вдарити такими ракетами по Москві. Але варто зауважити, що українські захисники поки що жодного разу не використовували отримані від країн Заходу далекобійні ракети для ударів углиб Росії, адже діє відповідна заборона.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині заговорили про "перезавантаження" Бундестагу на тлі розвалу коаліції