Пісторіус відмовився від балотування на посаду канцлера Німеччини: як він це пояснив

Пісторіус підтримав кандидатуру Олафа Шольца – це погана новина для правлячої партії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який вважається зараз найбільш популярним політиком у країні, не стане балотуватися на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Замість цього він підтримав чинного канцлера Олафа Шольца, популярність якого буквально "пробиває дно".

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Заява Пісторіуса стала поганим подарунком для правлячої СДПН, оскільки вона робила ставку саме на міністра оборони, а не на Шольца. Сам Пісторіус пояснив свою відмову особистими причинами.

"Я щойно повідомив лідерам нашої партії та парламентських груп, що я не буду висуватися як кандидат на посаду федерального канцлера. Це моє суверенне та цілком особисте рішення", – заявив він.

При цьому Пісторіус підтримав кандидатуру Олафа Шольца – на його думку, той є "видатним федеральним канцлером". Втім, попри усі дифірамби Шольцу, проголошені Пісторіусом, насправді реальна ситуація для СДПН дуже погана. Шольц, згідно з опитуваннями, займає лише третю позицію серед усіх можливих кандидатів: першим є Пісторіус, другим – лідер опозиційної політсили ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Саме тому СДПН намагалася змінити кандидата.

Відмова Шольца дає значний шанс на перемогу саме Мерцу, який в іншому випадку не зміг би стати канцлером. Зазначимо, що саме Мерц готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду.

Нагадаємо, що 6 листопада у Німеччині розвалилася правляча коаліція, низка міністрів пішла у відставку. Шольц висунув вотум довіри уряду, очікувано його не отримав та призначив на 23 лютого 2025 року нові парламентські вибори.