Фритюрниці відходять у минуле: який кухонний прилад стає популярнішою альтернативою

Займає менше місця та не потребує багато олії

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Хрустка картопля, золотисті нагетси та апетитні закуски — заради таких страв колись купували окрему кухонну техніку. Але згодом з'ясовувалося, що для неї потрібно знайти місце на кухні, регулярно купувати олію та витрачати час на прибирання після приготування. Тож не дивно, що господарі почали шукати зручніші рішення.

На зміну звичним фритюрницям приходять інші кухонні прилади, зокрема аерогрилі. "Телеграф" розповість, чим вони відрізняються та які мають переваги.

Чому звичайні фритюрниці втрачають привабливість

Головна особливість традиційної фритюрниці — приготування продуктів у великій кількості розігрітої олії. Саме завдяки цьому картопля, риба чи м'ясо отримують характерну хрустку скоринку.

Однак такий спосіб має свої незручності. Потрібно стежити за станом олії, регулярно її замінювати та правильно утилізувати після використання. Крім того, під час смаження на кухні залишається характерний запах, а кошик і внутрішні поверхні приладу доводиться ретельно очищати від жиру.

Ще один нюанс — вузька спеціалізація. Фритюрниця насамперед призначена для смаження у фритюрі, тому для інших кулінарних завдань знадобиться додаткова техніка.

Фритюрниця

Чи справді аерогриль практичніший

Однією з альтернатив став аерогриль. На відміну від традиційної фритюрниці, він готує продукти за допомогою циркуляції гарячого повітря.

Для приготування багатьох страв достатньо невеликої кількості олії або її взагалі не потрібно додавати. При цьому продукти можуть отримувати підсмажену скоринку, хоча за текстурою та смаком результат відрізнятиметься від класичного смаження у фритюрі.

Аерогриль використовують не лише для картоплі. У ньому можна готувати курячі крильця, рибу, овочі, м'ясо, гарячі бутерброди та навіть деякі види випічки. Залежно від моделі доступні різні температурні режими й автоматичні програми.

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