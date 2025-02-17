В Польше заявляют о бандах из Украины, которые "крышуют" предпринемателей и контролируют наркоторговлю

Иностранные банды перекраивают преступный мир Польши под себя

В Польше наблюдается рост преступности, совершаемой иностранными бандами, что вызывает обеспокоенность у властей и общества. Об этом свидетельствует недавняя активизация правоохранительных органов, направленная на борьбу с организованной преступностью, в которой участвуют иностранные граждане.

По словам корреспондента Gazeta Wyborcza, преступные группировки Восточной Европы отличаются особой жестокостью. А Польша является, среди прочего, каналом переброски.

Грузинские банды: от таксистов до ювелирных ограблений

Грузинские преступные группировки все чаще становятся объектом внимания польской полиции. Они действуют организованно, по принципу корпораций, с четким разделением ролей между членами группы: от подготовки преступления до распределения награбленного.

По данным полиции, грузины, работающие таксистами, собирают информацию о потенциальных жертвах и передают ее своим сообщникам. Также их подозревают в причастности к громкому ограблению ювелирного магазина в Варшаве, где преступники, переодетые курьерами, похитили ценности на 1,5 миллиона злотых. Власти отмечают, что грузинские банды отличаются особой жестокостью и используют примитивные методы насилия, такие как поджоги сигаретами и обливание кипятком.

Украинские преступники: вымогательство и наркобизнес

Украинские преступные группировки также активизировались в Польше, перенимая методы известных польских банд "Прушкова" и "Воломина". Они занимаются вымогательством денег у предпринимателей, предлагая "крышевание" в обмен на защиту.

По данным полиции, украинцы контролируют значительную часть наркобизнеса в Варшаве, а также совершают налеты на пункты обмена валюты. Кроме того, их подозревают в причастности к сутенерству, поскольку после 2022 года в Польшу приехало много секс-работниц из Украины. В отличие от грузин, украинские преступники "любят хвастаться" своим богатством, ездят на дорогих машинах и щеголяют деньгами.

Проблемы в борьбе с иностранной преступностью

Польская полиция сталкивается с рядом проблем в борьбе с иностранной преступностью. Во-первых, преступники пользуются правом безвизового въезда в Польшу на срок до 90 дней, что затрудняет их проверку. Во-вторых, в Польше можно легально купить поддельные документы, удостоверяющие личность, которые используются преступниками для совершения преступлений. Кроме того, существует проблема оперативного взаимодействия между различными службами, такими как полиция, пограничная охрана и Агентство внутренней безопасности.

Эксперты считают, что Польша упустила момент, когда можно было предотвратить развитие преступных группировок из-за рубежа. Однако у властей все еще есть инструменты, чтобы предотвратить эскалацию и рост преступности, но действовать нужно немедленно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше судят российских шпионов: среди них есть и украинцы. Агенты российских террористов постоянно следили за авиационным, железнодорожным и военным транспортом в нескольких локациях.