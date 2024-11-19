Скільки українських чоловіків працює у Польщі: цифра невблаганно зростає

Дедалі більше українців, у тому числі чоловіків, працюють у Польщі

З початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців виїхали за кордон та знайшли порятунок в інших країнах, зокрема Польщі. Кількість офіційно працевлаштованих наших співвітчизників (чоловіків) складає 406 тисяч людей.

Про це повідомляє biznes.wprost.pl. Найчастіше у Польщі працюють українські чоловіки віком 30-44 років.

Працювати у Польщі може громадянин України, який проживає легально і має діючий дозвіл на проживання або прибув до країни з 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного російського вторгнення.

Найбільше чоловіків з України працює у Мазовецькому воєводстві (188,1 тисяч осіб). Цей регіон є явним лідером за цим показником, випереджаючи Нижньосілезьке воєводство та Великопольське воєводство (92,7 тисяч та 89,5 тисяч, відповідно).

За даними польських ЗМІ, тенденція до зростання кількості українців у Польщі лише зростає. Також повідомляється, що 59% іноземців, які працюють у Польщі, пов’язують своє професійне майбутнє з цією країною.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що між Польщею та Україною у проблемному питанні Волинської трагедії має статися прорив, але він не може бути результатом безцеремонного шантажу.