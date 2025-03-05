Германия намерена выделить большой пакет помощи Украине: его блокировал Шольц

Средства хотят выделить "быстро"

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиардов евро. Эти средства были заблокированы его предшественником Олафом Шольцом.

Об этом пишет Le Monde. Мерц сообщил, что в среду он намерен провести встречу с Шольцом и обсудить ряд вопросов, включая и помощь Украине.

"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", — сказал вероятный будущий канцлер Германии.

Издание отмечает, что немецкие консерваторы ХДС/ХСС ведут переговоры с социал-демократами Шольца о возможной коалиции и формировании правительства. Во вторники они сделали заявления о намерении выделить несколько сотен миллиардов евро в развитие оборонительных возможностей и экономики. Это заявление прозвучало на фоне отдаления США от Европы и угроз ввести новые пошлины.

"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, девизом нашей обороны должно быть: Любой ценой!", — сказал Мерц.

Сообщается, что аналогичный девиз использовал в 2012 году тогдашний президент Европейского центробанка Марио Драги в отношении защиты евро.

Также отмечается, что на следующей неделе Бундестаг должен проголосовать за пересмотр конституционных норм об ограничении дефицита госбюджета, прежде чем поднимать вопрос увеличения военных расходов.

Как сообщалось ранее, накануне Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах.