В Испании ввели чрезвычайное положение из-за блэкаута: остановились больницы и метро (фото, видео)
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Свет полностью вернут лишь к концу вторника
В Испании объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного блэкаута. Вместе с тем, подача электричества в некоторые районы страны постепенно начала восстанавливаться.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что из-за отключения света были остановлены полеты самолетов и движение общественного транспорта, а местами даже была парализована работа больниц.
Пока непонятно, что стало причиной отключения, но премьер Португалии Луиш Монтенегро заявил, что это не была кибератака, позже то же самое сказал и премьер Испании Педро Санчес.
В Испании днем была возобновлена подача электричества в Страну Басков и Барселону, то есть области близкие к границе Франции. Позже свет появился в некоторых районах Мадрида. По словам Санчеса, энергию пришлось срочно импортировать из Франции и Марокко.
В обеих странах была остановлена работа заведений розничной торговли, включая супермаркеты Lidl и мебельные магазины IKEA. Это привело к тому, что содержимое продуктовых магазинов мгновенно раскупили, поскольку у людей возникли опасения из-за возможной нехватки продуктов первой необходимости.
Во многих городах отключились светофоры на улицах, что привело к образованию большого количества пробок. Также остановились метрополитены, а многие люди застряли на станциях.
Перебои также ощущались в некоторых французских регионах, однако там последствия были быстро ликвидированы.
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