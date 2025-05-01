"Дезінфекція від путінізму". У Польщі красиво поставили на місце проросійського кандидата в президенти (відео)

Інтервʼю любителя Путіна тривало всього 57 секунд

Вибори президента Польщі відбудуться вже 18 травня. Одного з кандидатів, лідера проросійської партії "Рух Добробуту і Миру" Мацея Мацяка, який відкрито захоплюється президентом РФ Володимиром Путіним і систематично транслює кремлівські наративи, поставили на місце.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла українська активістка Наталія Панченко. Мацяка запросив на свій щотижневий ефір відомий польський журналіст Кшиштоф Становський, також кандидат у президенти.

"Чи правильно я почув під час дебатів, що Ви захоплюєтесь Путіним?", — поставив він перше запитання проросійському кандидату.

Той відповів ствердно, хоча й вʼяло. Становський поставив кілька уточнювальних запитань, у відповідь Мацяк підтвердив свою повагу до Путіна.

Після цього Становський просто припинив розмову та пішов зі студії. Інтервʼю любителя Путіна тривало всього 57 секунд.

"Далі Мацяку вимкнули мікрофон. Той ще щось говорив у порожнечу — допоки йому не надійшло повідомлення, що ефір без звуку. І тоді він теж пішов. Після цього в студію забігло кілька працівників каналу і почали швидко все дезінфікувати. Це не просто символічно. Це — приклад того, як треба діяти, коли перед тобою гнилий путінізм у людській подобі. Без розмов, без дискусій, просто — дезінфекція", — написала Панченко.

Як повідомляв "Телеграф", президент Польщі Анджей Дуда вважає, що глава США Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну Росії проти України. Він переконаний, що Трамп знає, куди бити, щоб Росії було боляче.