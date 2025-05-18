Румунія обирає між Європою та Росією: хто стане новим президентом

У другому турі значно збільшилася явка виборців

У неділю, 18 травня, у Румунії відбувається другий тур президентських виборів. Громадяни країни вирішують, хто правитиме ними найближчі кілька років — проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан або проросійський популіст Джордже Сіміон.

За даними Romania Insider, станом на 15:00 голоси віддали понад 6,43 млн румунів. Для порівняння, у першому турі в цей час було зафіксовано 5,14 млн голосів. Також значно побільшало людей, які проголосували на закордонних виборчих дільницях.

Згідно з першими результатами екзитполів, Дан набирає 54,9%, тоді як Сіміон має 45,1%. За підсумками підрахунків 44% голосів Дан лідирує з 50,5% підтримки. Однак Сіміон уже заявив, що переміг.

На тлі цього МЗС Румунії повідомило, що було помічено ознаки російського втручання у виборчий процес. Зазначається, що влада цього чекала і швидко відреагувала.

Примітно, що перед цим засновник Telegram російський підприємець Павло Дуров натякнув, що західний уряд намагається заблокувати ресурси прихильників Сіміона. Він не сказав, про кого йдеться, але натякнув на Францію, з якою у нього складні стосунки.

"Звинувачення Франції є лише відволікаючим маневром реальних загроз втручання проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів виявити відповідальність і захищати демократію", — відповіли на слова Дурова у МЗС Франції.

Як відомо, першому турі, 4 травня, проголосувало загалом 9,57 млн румунів. Джордже Сіміон набрав 3,86 млн голосів (41% від загальної кількості), а Нікушор Дан — майже 1,98 млн голосів (21%).

Як розповідав "Телеграф", Сіміон заявив, що вимагатиме від України "компенсацій ", якщо стане лідером країни. Зокрема, він спробує досягти у Києва плати за передану систему протиповітряної оборони Patriot.