Польша выбирает президента: кто в лидерах и что они думают об Украине

В первом туре определились явные фавориты

В воскресенье, 18 мая, президентские выборы проходят не только в Румынии, но и в Польше. Согласно предварительным результатам, ультраправый кандидат не выйдет во второй тур.

Как пишет BBC, данные экзитполов показывают, что лидером становится проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Его оппонентом будет кандидат от партии действующего президента Анджея Дуды "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий.

Ультраправый кандидат Славомир Менцен может рассчитывать на третье место.

Как известно, Тшасковский является мэром Варшавы и заместителем партии "Гражданская платформа", премьера Польши Дональда Туска. Его избиратели видят в нем представителя леволиберальных взглядов и ожидают, что он подпишет ряд законов в поддержку прав меньшинств, легализации абортов и защиты окружающей среды.

Навроцкий в свою очередь был главой Института национальной памяти и возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске. Он поддерживает традиционные ценности и католиков и позиционирует себя, как защитник прав простого народа.

Оба кандидата поддерживают Украину и считают, что она должна победить в войне против России. Однако Навроцкий оценивает евроатлантическую перспективу Украины сквозь призму двусторонних отношений. Например, он привязывал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО к решению вопросов Волынской трагедии. Кроме того, политик имеет весьма напряженные отношения с руководством ЕС, но имеет благосклонность президента США Дональда Трампа.

Напомним, пророссийский кандидат на выборах в Польше Мацей Мацяк вывел из себя ведущего одного из местных каналов. Когда сотрудник телевидения услышал, что политик восхищается Путиным, то просто встал и ушел. Эфир продлился 57 секунд.