Шольц був на стороні Путіна? Ексміністр оборони Британії зробив низку гучних заяв

Закликав надати Україні якмога швидше ракети Taurus

Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц підігрував очільнику Росії Володимиру Путіну, не виконуючи обіцянки, які дава Україні. Новий канцлер Фрідріх Мерц має намір виправити це.

Таку заяву зробив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на Black Sea Security Forum, передає нардеп Олексій Гончаренко. Цей форум — найбільший геополітичний захід на півдні України з початку повномасштабної війни. Форум об’єднав понад 500 учасників із понад 20 країн світу.

"Олаф Шольц постійно підігравав Путіну, не виконуючи обіцянки дані Україні. Новий канцлер Мерц хоче це змінити", — сказав Бен Воллес.

Він наголосив, що Україна повинна отримати якмога швидше далекобійні ракети Taurus, які Шольц так і не наважився передати Києву. За словами Воллеса, Європа не повинна боятись Росії, адже цей страх може тільки зашкодити.

"Нам немає, чого боятися. Ми маємо великий альянс. А Росія постійно ігнорує всі правила війни. На кожну дію повинна бути протидія, реакція. Треба зробити все якомога швидше, передати Україні Taurus", — наголосив Воллес.

Він наполягає, що це краще це зробити якнайшвидше, аби "Путін не скористався цим шансом і не втілив свої плани". Ймовірніше йдеться про наступ Росії, який вже почався на Сумському напрямку.

"Я б дуже хотів опинитись зараз в Кремлі, щоб схопити Путіна та викинути його геть звідти", — заяви Воллес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мерц підтвердив готовність покарати прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо за їх підтримку Росії.