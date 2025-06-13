"Не сильно комфортно". Віцеспікерка Верховної Ради оцінила роботу Залужного як посла

Він почав роботу послом України у Великій Британії у травні 2024 року

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк поділилася думками про дипломатичну роботу ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Нещодавно віцеспікерка ВР була у Великій Британії та зустрічалася із ним.

Як розповіла Олена Кондратюк в інтерв'ю "Українській правді", зараз кожен посол України – це фактично депутат за кордоном. Дуже багато залежить від кожного з них. Дипломатична робота — це щоденна копітка робота. Втім, на думку віцеспікерки ВР, Залужний має успіхи на цій ниві.

"Щодо Валерія Федоровича, то я не думаю, що йому там сильно комфортно, бо все ж таки у нього є дуже великий військовий бекграунд. Але якщо подивитися, як його сприймають, наприклад, у політичному представництві Британії, в парламенті, то, думаю, що він абсолютно вписується в цю систему координат. По-друге, до нього з повагою ставляться як до представника України", — сказала Кондратюк.

Як повідомляв "Телеграф", навіть попри незначне просідання рейтингу ексголовкома Валерія Залужного, рівень довіри українців до нього все одно залишається великим. Його феномен пояснив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.