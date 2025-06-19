У США є тенденція повертатися. Навіщо представнику Трампа їхати до Білорусі

Лукашенко не раз виголошував бажання стати посередником у переговорах України та Росії

Можливий візит спецпредставника США з питань України Кіта Келлога до Білорусі, як ймовірна передумова створення платформи для переговорів України та Росії, малоймовірний в такому ключі. Києву наразі немає сенсу погоджуватись на умовний "Мінськ-3".

Про це заявив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України (2019–2020), посол України у Великій Британії (2020–2023) в етері Radio NV. За його словами, факт того, що цей візит не підтверджений офіційно вже дає можливість не обговорювати його.

"Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дійсно пропонував це (Білорусь як посередника у переговорах — ред.) давно. І в американців є така тенденція час від часу повертатися. Знаєте ніби у них є перекидний календарик і десь там написано "Білорусь" червоним олівцем. І вони думають "О давайте спробуємо!"" — каже Пристайко.

Він пояснює, що США наразі не те, що намагаються допомогти Білорусі стати посередником у переговорах та відтягти республіку від Росії. Штати скоріш за все хочуть зменшити партнерство Білорусі і Китаю. З одного боку ослабивши КНР, а з іншого таким чином ослабити і Росію. Тут також не слід забувати, що сам Лукашенко час від часу любить нагадувати Європі та Китаю про існування Білорусі. І якщо ЄС не відкривається до партнерства, то от Китай потроху створює зв'язки.

"В нашому контексті я маю великий сумнів, якщо ми навіть будемо говорити про переговори у Білорусі, що вони будуть.100 разів наша влада казала, що при президенті Зеленському такої штуки як "Мінськ" не буде. Я просто не уявляю собі для чого їм зараз погоджувати на "Мінськ-3"", — каже Пристайко.

За його словами, навіть Росія наразі наголошує не на Мінських угодах, а на Стамбульських домовленостях. Саме на основі них Кремль хоче досягти "миру" з Україною. Тому тут логіки повернення до "Мінськ-1" тощо немає.

Щодо візиту Келлога Пристайко каже: "Він справляє враження набагато більш адекватної людини, ніж більшість навколо президента Трампа. Келлог намагається хоча б щось говорити, що ми з вами тут будемо обговорювати, сприймати позитивно. Аби хоч якось закривати ті негативні сигнали, які нам постійно посилаються з Вашингтона".

Раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект розповів, для чого Келлог їде в Білорусь на зустріч з Лукашенком.