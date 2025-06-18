Наступ з Білорусі все ж можливий? Чому Келлог збирається до Лукашенка

Візит Келлога може відбутися якраз тоді, коли Росія та Білорусь готуються до великих військових навчань

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог збирається відвідати Білорусь і зустрітися із Олександром Лукашенком. Цей візит стане першим за багато років контактом високопосадовця зі США з лідером країни, що перебуває в тісному союзі з Росією.

Офіційний порядок денний зустрічі не озвучено, але Келлог у розмовах називав її потенційною спробою просунути ідею відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, які нині повністю заблоковані. "Телеграф" розбирався у тому, якою може бути справжня мета цієї поїздки і чи не пов'язано це з загрозою з боку Білорусі через чергові військові навчання з росіянами.

Про можливий візит повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири дипломатичні джерела. Державний департамент США та посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію, а самі плани поїздки можуть бути змінені або скасовані в останній момент.

Загроза від навчань "Захід-2025"

Візит Келлога може відбутися якраз тоді, коли Росія та Білорусь готуються до великих військових навчань "Захід-2025" восени. За словами високопоставленого чиновника НАТО, у навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч військових — у 8 разів більше, ніж спочатку казала Білорусь.

Це дуже нагадує зиму 2022 року. Тоді Росія також під виглядом навчань стягувала війська до українського кордону, а потім напала. Російські солдати використали білоруську територію для атаки на північні області України і спроби захопити Київ.

Карта вторгнення Росіян в Україну, 1 березня 2022 року

Карта наступу Росіян з території Білорусі, 2022 рік

Президент Володимир Зеленський попереджав про можливість повторення сценарію 2022 року. Він казав, що Росія готується використати білоруську територію для нового вторгнення в Україну під приводом спільних навчань.

Перший американський візит за роки

Якщо поїздка відбудеться, Келлог стане першим високопоставленим американським чиновником, який відвідає Білорусь за останні роки. Останній подібний візит був у 2020 році, коли до Мінська приїжджав державний секретар Майк Помпео під час першого президентства Трампа.

Тоді американці намагалися відірвати Лукашенка від Росії і запропонували альтернативу російській нафті. США домовилися про можливість поставок своєї нафти до Білорусі, щоб країна менше залежала від Москви. Це була перша поїздка держсекретаря США до країни за понад 25 років.

Після президентських виборів 2020 року, які міжнародна спільнота визнала сфальшованими, США різко погіршили стосунки з Білоруссю. Тоді за інформацією білоруського ЦВК, Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів, а Світлана Тіхановська — 10,1%. Білоруси не погодилися з результатами виборів і в країні почалися масові протести.

Протести у Білорусі

Америка ввела санкції проти режиму Лукашенка, а у 2022 році була змушена закрити своє посольство в країні.

Що хоче досягти Келлог

Своїми думками про мету поїздки Келлога до Білорусі з "Телеграфом" поділилися директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та голова Інституту американістики Владислав Фарапонтов. Експерти не пов'язують цей візит безпосередньо із загрозою для України з боку Білорусі, а розглядають його як спробу американської дипломатії вплинути на Росію та досягти прогресу в мирних переговорах.

Зокрема, Віталій Кулик вважає, що у Келлога є дві мети. Перша — попередити Лукашенка про наслідки можливої військової провокації проти країн Балтії. "Ми бачимо накопичення російської військової техніки біля кордонів Литви. Келлог їде попереджати Лукашенка, що потім будуть дуже небезпечні наслідки для самої Білорусі", — каже експерт.

Друга мета — вплинути на Путіна через Лукашенка. Американці хочуть, щоб Білорусь зменшила свою участь у навчаннях з Росією і підштовхнула Путіна до переговорів. Але Кулик сумнівається в успіху такої місії: "Лукашенко не має достатнього люфту суверенітету для незалежної політики від Москви".

Експерт також пояснює, чого хоче сам Лукашенко від переговорів. Білоруський диктатор намагається включити Білорусь у майбутню мирну угоду між США та Росією. Він хоче отримати від України гарантії безпеки — щоб Україна не підтримувала білоруську опозицію і не проводила операцій проти його режиму.

Водночас експерт Владислав Фарапонтов каже: візит показує, що "адміністрація Трампа шукає будь-кого, хто міг би вплинути на ситуацію". Це також шанс для Келлога повернути собі довіру як української аудиторії, так і впливу в команді Трампа, вважає Фарапонтов.

Він вважає, що справжня мета поїздки — тиск на Путіна. Келлог хоче, щоб Росія припинила атаки на цивільних і щоб російські вимоги у переговорах не були такими нереальними.

Думки експертів про загрозу

Військовий експерт Агіл Рустамзаде назвав дві ознаки наступу на Київ із Білорусі. За його словами, щоб по-справжньому напасти з білоруської території, потрібно зосередити там сотні тисяч солдатів і завезти десятки поїздів з боєприпасами. "Поки на території Білорусі немає такого великого угруповання військ, це все казки", — вважає аналітик.

А от журналіст, нардеп та колишній радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Китай не дозволить Лукашенку повторити сценарій 2022 року. На його думку, Пекіну не потрібне посилення Росії та поглинання Білорусі.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко запевняє, що область готова до можливої загрози з півночі. "Ми підготували для ворога справжню пекельну пастку. Повністю вздовж кордону облаштовано взводні і ротні опорні пункти", — розповів він "Телеграфу".

За словами Бунечка, станом на кінець травня прямої загрози вторгнення на Житомирщину з боку Білорусі немає. Область побудувала глибоко ешеловану систему захисту, а минулого року на фортифікації витратили понад 2,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кажуть в Україні про повторний наступ РФ на Київ.