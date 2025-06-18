США виходять на Мінськ: навіщо радник Трампа їде до Лукашенка розповів ШІ

Потенційна зустріч Келлога з Лукашенком — перша такого рівня за роки

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь та зустрітися з самоназваним президентом Олександром Лукашенком, пишуть провідні західні ЗМІ. Зустріч такого рівня стала б першою за багато років, адже офіційний Мінськ знаходиться у дипломатичній ізоляції.

"Телеграф" запропонував штучному інтелекту проаналізувати потенційний вплив на переговори щодо миру в Україні та причини подібної активності. ШІ Gemini впевнений, ця подія матиме значну дипломатичну вагу та потенційний вплив на мирні переговори щодо України.

У своїй відповіді ШІ зазначив, що метою такою зустрічі може бути саме пошук нестандартного рішення, адже переговори наразі не просуваються. Білорусь можуть розглядати не тільки як канал комунікації, а і як майданчик для переговорів щодо гуманітарних питань, наприклад звільнення полонених.

ШІ про можливу мету та причини візиту Келлога

Інша причина візиту може критися у ролі Білорусі як союзниці РФ. Зустріч Келлога з Лукашенком може мати мету вбити клин між Москвою та Мінськом та послабити вплив РФ. Загалом сам візит може бути не тільки способом отримати інформацію "на місці", а й бути сигналом для Росії щодо гнучкості дипломатії США.

ШІ вважає, що зустріч може вплинути на стосунки з РФ

Можливий вплив на переговорний процес

Як це вплине на переговори про війну в Україні

Gemini вважає, що якщо візит буде успішним, Білорусь може стати каталізатором переговорів і водночас майданчиком для них. Нагадаємо, саме Білорусь приймала переговори щодо конфлікту на Луганщині та Донеччині, там були підписані Мінські угоди.

В разі установлення домовленостей з США, Білорусь може стати важелем тиску на Кремль, адже надає територію для базування військ РФ та саме з цієї території у 2022 також заходили окупанти. Важливо, щоб Сполучені штати чітко окреслили цілі візиту. В Україні поїздка Келлога може бути сприйнята не тільки як спроба встановлення миру, а як співпраця з тим, хто підтримує агресію Росії.

В Україні візит можуть сприйняти неоднозначно

Ризики, пов’язані із поїздкою Келлога

Візит Кіта Келлога до Білорусі — хід нестандартний і доволі ризикований. Багато залежить від того, чи готовий Лукашенко справді говорити, і наскільки він самостійний у своїх діях, вважає ШІ. Ще один ключовий момент — послідовність позиції США. Головне, аби такі ініціативи не підірвали позицію України.

Ризики зустрічі:

Лукашенко може використати її для власної легітимізації на міжнародній арені.

Результат переговорів може виявитися нульовим, а сам Лукашенко — лише посилить свої позиції без реальних кроків до миру.

Це може створити сигнал, що США готові вести діалог навіть із союзниками агресора, нехтуючи інтересами України.

Ризики від візиту Келлога до Мінська

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп поїхав з саміту "сімки" в Канаді не зустрівшись із Володимиром Зеленським. Ба більше — спільної заяви за підсумками не буде саме через це. США не хочуть "ображати" Росію різкими висловлюваннями, побоюючись впливу на переговорний процес.