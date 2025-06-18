США виходять на Мінськ: навіщо радник Трампа їде до Лукашенка розповів ШІ
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Потенційна зустріч Келлога з Лукашенком — перша такого рівня за роки
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь та зустрітися з самоназваним президентом Олександром Лукашенком, пишуть провідні західні ЗМІ. Зустріч такого рівня стала б першою за багато років, адже офіційний Мінськ знаходиться у дипломатичній ізоляції.
"Телеграф" запропонував штучному інтелекту проаналізувати потенційний вплив на переговори щодо миру в Україні та причини подібної активності. ШІ Gemini впевнений, ця подія матиме значну дипломатичну вагу та потенційний вплив на мирні переговори щодо України.
У своїй відповіді ШІ зазначив, що метою такою зустрічі може бути саме пошук нестандартного рішення, адже переговори наразі не просуваються. Білорусь можуть розглядати не тільки як канал комунікації, а і як майданчик для переговорів щодо гуманітарних питань, наприклад звільнення полонених.
Інша причина візиту може критися у ролі Білорусі як союзниці РФ. Зустріч Келлога з Лукашенком може мати мету вбити клин між Москвою та Мінськом та послабити вплив РФ. Загалом сам візит може бути не тільки способом отримати інформацію "на місці", а й бути сигналом для Росії щодо гнучкості дипломатії США.
Як це вплине на переговори про війну в Україні
Gemini вважає, що якщо візит буде успішним, Білорусь може стати каталізатором переговорів і водночас майданчиком для них. Нагадаємо, саме Білорусь приймала переговори щодо конфлікту на Луганщині та Донеччині, там були підписані Мінські угоди.
В разі установлення домовленостей з США, Білорусь може стати важелем тиску на Кремль, адже надає територію для базування військ РФ та саме з цієї території у 2022 також заходили окупанти. Важливо, щоб Сполучені штати чітко окреслили цілі візиту. В Україні поїздка Келлога може бути сприйнята не тільки як спроба встановлення миру, а як співпраця з тим, хто підтримує агресію Росії.
Ризики, пов’язані із поїздкою Келлога
Візит Кіта Келлога до Білорусі — хід нестандартний і доволі ризикований. Багато залежить від того, чи готовий Лукашенко справді говорити, і наскільки він самостійний у своїх діях, вважає ШІ. Ще один ключовий момент — послідовність позиції США. Головне, аби такі ініціативи не підірвали позицію України.
Ризики зустрічі:
- Лукашенко може використати її для власної легітимізації на міжнародній арені.
- Результат переговорів може виявитися нульовим, а сам Лукашенко — лише посилить свої позиції без реальних кроків до миру.
- Це може створити сигнал, що США готові вести діалог навіть із союзниками агресора, нехтуючи інтересами України.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп поїхав з саміту "сімки" в Канаді не зустрівшись із Володимиром Зеленським. Ба більше — спільної заяви за підсумками не буде саме через це. США не хочуть "ображати" Росію різкими висловлюваннями, побоюючись впливу на переговорний процес.