Якщо приїзд Келлога відбудеться, це стане першим візитом високопосадової особи США до Білорусі за багато років

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог збирається зустрітися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Келлог вважає, що спілкування з російською маріонеткою у Мінську допоможе відновити переговори України та Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Співрозмовники підтвердили виданню те, що Келлог покладає на зустріч з Лукашенком певні надії щодо відновлення переговорів Києва та Москви, які зараз перебувають у глухому куті.

"Точний порядок денний зустрічі невідомий, проте Келлог приватно охарактеризував поїздку як крок, який може допомогти надати імпульс мирним переговорам, спрямованим на припинення війни в Україні", – сказано у повідомленні.

Якщо плани Келлога буде реалізовано, його приїзд стане першим візитом високопосадової особи США до обкладеної санкціями Білорусі за багато років. При цьому навряд чи Келлог не розуміє, що Лукашенко – це російська маріонетка, яка не здатна на прийняття самостійних рішень, а тільки може донести інформацію до свого керівництва у Кремлі.

Зазначимо, що на думку історика з США Марсі Шор, наразі переговори України та Росії не можуть закінчитись стійким миром. Адже він можливий лише за повного повалення режиму російського правителя Володимира Путіна. Якщо путінський режим залишиться в Росії, це буде просто відкладена нова війна.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, чому Путін не відмовляється від переговорів, але продовжує атакувати Україну. "Переговори" для нього є приводом показати, що Києву зараз не потрібна військова допомога. Користуючись моментом очільник Кремля поспішає забрати як можна більшу частину української території.