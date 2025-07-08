В ЄС анонсували "найжорстокіші санкції" проти Росії: обіцяють прищемити Кремлю хвіст

Європа координує свої дії з американськими сенаторами, які активізували обговорення "законопроєкту Грема"

Європейський Союз планує запровадити проти Росії нові санкції, пакет обмежень буде "найжорсткішим за останні три роки". Головний ініціатор документа, Франція, вважає, що санкції вдарять по ключових джерелах російських доходів – в першу чергу по нафтових.

Про це повідомляє французький телеканал TF1 із посиланням на виступ міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в Ренні. Барро нагадав, що істеричні ракетно-дронові атаки Росії на українські міста стали відповіддю російського правителя Володимира Путіна та на ініціативу президента США Дональда Трампа влаштувати 30-денне перемир'я без умов.

"Ми хочемо, щоб Владімір Путін нарешті погодився на припинення вогню, оскільки від моменту оголошення пропозиції про перемир’я удари Росії по Україні зросли в п’ять разів. Це не може тривати далі", – сказав він.

Міністр запевнив, що Європа координує свої дії з американськими сенаторами, які активізували обговорення "законопроєкту Грема". Нові санкції будуть спрямовані на винищення економічних ресурсів Росії. Обмеження вдарять по енергетичному сектору РФ та міжнародним фінансовим операціям, які здійснює Кремль. Росія повинна заплатити за масові обстріли цивільної інфраструктури: Москва, не маючи істотних успіхів на полі бою, займається відкритим терором.

"Путін більше не просувається. Він обстрілює житлові квартали ракетами та дронами, спричиняючи численні жертви серед мирного населення. Ми маємо намір змусити його поступитися", – додав Барро.

Тим часом на Росію чекає ще кілька болючих ударів. Україна почне ініціювати санкції проти країн, які купують російську нафту. Київ не влаштовує ситуація, коли російський режим спокійно заробляє гроші на фінансування війни проти українців, тому Україна почне реагувати відповідно і змусить посилити санкційний тиск своїх партнерів. При цьому російський бюджет передбачав отримання доходів від нафти у 2025 році за ціною 69,7 долара за барель. Фактично російська нафта вже зараз коштує 52-55 доларів за барель.

Також нагадаємо, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100. Теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.