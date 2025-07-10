Трамп підтримує санкції проти Росії, але є нюанс: чого вимагає президент США

Трамп підтримує санкційний законопроєкт проти Росії, але досі немає згоди щодо безумовних повноважень президента

Президент США Дональд Трамп згодний підписати законопроєкт про "санкції Грема" проти Росії, який вводить масштабні мита проти покупців російських енергоресурсів та вже кілька місяців чекає свого часу в Конгресі. Проте натомість Трамп вимагає внести у документ зміни, які дадуть йому право контролювати накладення санкцій.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела. Один з чиновників адміністрації Трампа підтвердив, що законопроєкт, розроблений сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, знайшов схвалення у Білому домі. Але є нюанс.

За даними видання, чинна редакція законопроєкту Грема дозволяє президенту США скасовувати 500% тарифи на товари тих країн, які купують нафту та інші енергоресурси в Росії. Але строк скасування обмежений – лише 180 днів, а головне – він однократний. Грем заявляв, що готовий переглянути законопроєкт та дозволити повторне скасування за умови нагляду з боку Конгресу. Білий дім це не влаштовує – там хочуть закріплення повноважень президента та відсутності в Конгресу можливості заборонити Трампу скасовувати санкції на свій розсуд.

"Нинішня версія піддає зовнішньополітичні рішення президента мікроуправлінню з боку Конгресу через спільну резолюцію про несхвалення. Для нас це неприйнятний варіант. Адміністрація не буде піддаватися мікроуправлінню з боку Конгресу щодо зовнішньої політики президента", – сказало виданню джерело.

Втім, Трамп, зазначає видання, доволі розчарований російським правителем Володимиром Путіним. Про це свідчить його готовність співпрацювати з Конгресом у питанні санкцій.

"Трамп використав репутацію людини, здатної домовитися про що завгодно і де завгодно. Але Путін зробив так, що президент став виглядати дурнем", – сказав виданню один з республіканців, який наближений до Білого дому.

Ще два джерела підтвердили, що Трамп підтримує санкційний законопроєкт проти Росії, але досі немає згоди щодо безумовних повноважень президента. Досі Конгрес "прогинався" під президента, оскільки його контролює партія Трампа. Тому в Білому домі очікують, що конгресмени переглянуть документ, навіть якщо це буде означати відмову від подальшого адміністрування його положень.

Проблема полягає в тому, що деякі з чиновників адміністрації підтвердили, що хочуть залишити "відкриті двері" для потенційного прориву у переговорах з Путіним – отже, вони все ще марять можливістю домовитися із Кремлем. З іншого боку, більшість республіканців підтримує документ, але не хоче його ухвалювати, поки не буде підтримки з боку Трампа.

"Бажання просунути його є реальним, але ризик полягає в тому, що ми просунемо законопроєкт, а президент вирішить, що він йому не потрібен", – зізнався виданню один зі співрозмовників-республіканців.

Як повідомлялося раніше, все частіше президент США Дональд Трамп виражає невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна та просуванням до миру в Україні. Раніше, він вважав, що Кремль прагне переговорів, наразі ж демонструє протилежні настрої. Зокрема, він наказав поновити постачання зброї Україні. Щобільше, американський лідер вже визнав, що Путін не бажає завершувати війну, а шлях до миру в Україні виявився більш тернистим.

Також нагадаємо, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100. Теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.