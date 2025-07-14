Буде зброя та санкції: Трамп зробив нову заяву щодо України та пригрозив Росії

Вашингтон готовий до рішучих дій

США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що на Росію чекають величезні тарифи, якщо вона не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Про це Трамп розповів під час спільного брифінгу з генсеком НАТО у Білому домі. Як повідомляє Sky News, американський президент знову зазначив, що дуже незадоволений діями Росії.

За його словами, якщо Москва не укладе "угоду" протягом наступних 50 днів, то їй і країнам, які їй допомагають, будуть загрожувати мита на 100%. Крім того, він зазначив, що невдовзі до України надійде зброя на мільярди доларів.

"Це військова техніка на мільярди доларів, яка буде закуплена в США, передана НАТО і швидко доставлена на поле бою", — сказав він.

Американський президент наголосив, що дуже незадоволений діями Володимира Путіна, оскільки після всіх "позитивних" розмов на Україну продовжують падати ракети та дрони.

"Я розчарований у Путіні, тому що думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому <…> Єдина країна, з якою ми поки що не змогли домовитися, — Росія", — додав глава Білого дому.

Своєю чергою Рютте зазначив, що для України все це є дуже хорошими новинами, а також порадив росіянам все ж таки сісти за стіл переговорів.

Раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.