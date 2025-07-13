"Трамп має кувалду": у США натякнули на "переломний" момент війни Росії проти України

Важливі оголошення будуть найближчими днями

У війні Росії проти України буде "переломний момент", а найближчими днями варто чекати важливих оголошень від США. Там натякають, що вони якось пов’язані із замороженими російськими активами.

Про це розповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем каналу CBS. За його словами, президент США Дональд Трамп кілька місяців намагався схилити Володимира Путіна до дипломатичного рішення, проте "двері для Росії скоро зачиняться".

"Президент Трамп отримав у своє розпорядження кувалду, щоб завдати удару по економіці Путіна і по всіх країнах, які підтримують путінську військову машину. Китай, Індія і Бразилія купують у Росії нафту, нафтопродукти та інші товари. Це гроші, які Путін використовує для ведення війни", — сказав Грем.

За його словами, у Конгресі є законопроєкт, який пропонує запровадити до 500% мита для всіх країн, які допомагають Росії вести війну проти України. Цей документ пропонує Білому дому гнучкий інструмент, який дозволить покарати всіх, хто підтримує російську військову машину.

Сенатор також натякнув, що "щось цікаве" станеться з російськими заарештованими активами і пов’язав це з поновленням постачання озброєння. За його словами, незабаром до Європи піде величезна кількість зброї, яка принесе користь Україні.

"Ситуація з вторгненням Путіна в Україну скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, який допоможе Україні захистити себе. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає (можливість вводити, — ред.) тарифи та санкції, яких у нього ніколи раніше не було. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть велику підтримку зусиллям щодо надання допомоги Україні. Путін припустився тут прорахунку", — сказав Грем.

Чиновник також пригрозив країнам, які купують російську нафту, зазначивши, що часи без відповідальності "майже минули". Насамперед його послання було адресоване Китаю.

Хоча поки що незрозуміло, чим усе завершиться, але російські пропагандисти новинам не зраділи.

Раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.