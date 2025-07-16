"Нехай запитає у Ірана": сенатор США натякнув, що буде з Путіним, якщо він не прийме вимоги Трампа

Сенатор порадив "повірити на слово" голові Білого дому

Президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на те, щоб досягти угоди щодо припинення вогню в Україні. Що може статися на 51 день, Москві варто поцікавитися у Тегерана.

Таке попередження оприлюднив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі у X. Таким чином він відреагував на рішення Білого дому про постачання американського озброєння в Україну через країни НАТО.

Також він зазначив, що за 50 днів Трамп пообіцяв запровадити тарифи у розмірі 100% проти країн, які купують російську нафту і тим самим підтримують військову машину Путіна.

"Якщо Путін та інші цікавляться, що відбудеться на 51 день, я б порадив їм звернутися до аятол. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я повірив би президенту Трампу на слово", — сказав він.

Пост Грема

Як відомо, 13 червня Ізраїль та Іран розпочали масштабні обміни ракетними та дроновими ударами. У ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. За даними Пентагону, всі вони в результаті атаки були знищені.

Втім, пізніше ЦРУ оприлюднило звіт, в якому йдеться про те, що Тегеран зможе відновити свою ядерну програму протягом кількох років.

Як повідомлялося раніше, 14 липня Дональд Трамп висловив своє розчарування Кремлем – "приємні розмови" з Путіним не дали результатів у питанні завершення війни. Тому президент США оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом 50 днів Київ і Москва не досягнуть "справедливої" угоди, Білий Дім запровадить мита проти друзів Росії.