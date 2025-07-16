"Зателефонуйте Путіну": Рютте пригрозив Китаю, Індії та Бразилії великими проблемами

Росії надається 50 днів на те, щоб досягти мирної угоди в Україні, нагадав генсек НАТО

Китай, Індія та Бразилія, які активно ведуть бізнес із Росією, можуть постраждати від вторинних санкцій, які анонсував президент США Дональд Трамп. У них є один вихід – змусити російського правителя Володимира Путіна погодитися на мирну угоду та припинення війни в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters. Рютте нагадав про ультиматум Трампа, де Росії надається 50 днів на те, щоб досягти мирної угоди в Україні, в іншому випадку Росія та її партнери потраплять під вторинні мита у розмірі мінімум 100% на всі товари.

"Я закликаю ці три країни, зокрема, якщо ви живете зараз у Пекіні, або в Делі, або є президентом Бразилії, – вам варто придивитися до цього, тому що це може дуже сильно вдарити по вас. Тому, будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами, тому що в іншому разі це дуже сильно вдарить по Бразилії, Індії та Китаю", – сказав генсек.

Рютте додав, що Кремлю та Китаю можна навіть не сподіватися, що в Європі не знайдуть грошей на забезпечення Україні найкращої позиції на мирних переговорах. Йдеться про домовленість із Трампом, тобто США почнуть масово відправляти зброю для України – не тільки боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, але й ракети різної дальності. При цьому Рютте не відповів прямо на питання, чи планується постачання в Україну ракет дальнього радіуса дії.

"Це й оборонна, і наступальна зброя. Так що є всі види зброї, але ми не обговорювали вчора з президентом усі деталі. Це дійсно опрацьовується зараз Пентагоном, Верховним головнокомандувачем союзними військами в Європі, разом з українцями", – сказав він.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Також раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.