"Нагадування про варварство". Під посольством Росії у Варшаві з’явився величезний символ України (фото)

Стерти його буде важко

У Варшаві в Польщі на День прапора України активісти намалювали величезний стяг біля Посольства Росії. Блакитно-жовтий прапор з'явився на Алеї Жертв російської агресії.

Про це повідомила лідерка української діаспори в Польщі Наталія Панченко. За її словами, це був не просто перфоменс, а потужний символ.

Адже активісти заклали в цей прапор наступні значення:

жовтий – випалені окупантами поля,

синій – небо, яке вони використовують для ракетних атак на цивільних людей.

У Варшаві біля посольства Росії створили прапор України

"Коли російські дипломати визирнуть сьогодні у вікно, вони побачать не свої кольори, а кольори опору й свободи. Це нагадування про їхнє варварство", — наголосив Марчин Міцельський з Фундації "Відкритий Діалог".

Чимало поляків доєднались до акції та підтримали українців. Так, Марта Лемпарт з "Страйку жінок" наголосила, що Росія – це держава-терорист. Тому ця українська синьо-жовта стрічка має бути біля кожного посольства в Польщі або компанії, яка досі співпрацює з російськими злочинцями.

Процес створення прапора

У Варшаві біля посольства Росії створили прапор України

Панченко додала, що, на жаль, наразі польське суспільство поділено і це завдяки пропаганді Кремля, адже чимало громадян не на боці України. Але це не означає, що Варшава не підтримує Київ, адже в Польщі і є чимало громадян, які волонтерять і їздять на фронт. Наразі багато організацій допомагають українським біженцям.

"І сьогоднішня акція ще раз доводить: Польща з Україною. І завжди буде з нами", — додає лідерка діаспори.

Нагадаємо, що 23 серпня в Україні відзначають День прапора, одного з головних символів державності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прикордонники створили блакитно-жовту хмару над Львовом на День прапора України.