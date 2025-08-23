"Напоминание о варварстве". Под посольством России в Варшаве появился огромный символ Украины (фото)

Стереть его будет тяжело

В Варшаве в Польше на День флага Украины активисты нарисовали огромное знамя у посольства России. Голубо-желтый флаг появился на Аллее Жертв российской агрессии.

Об этом сообщила лидер украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко. Это был не просто перфоменс, а мощный символ.

Так как активисты заложили в этот флаг следующие значения:

желтый – выжженные оккупантами поля,

синий – небо, которое они используют для ракетных атак на гражданских людей.

"Когда российские дипломаты выглянут сегодня в окно, они увидят не свои цвета, а цвета сопротивления и свободы. Это напоминание об их варварстве", — подчеркнул Марчин Мицельский из Фонда "Открытый Диалог".

Многие поляки присоединились к акции и поддержали украинцев. Так, Марта Лемпарт из "Забастовки женщин" подчеркнула, что Россия – это государство-террорист. Поэтому эта украинская сине-желтая лента должна быть у каждого посольства в Польше или компании, которая до сих пор сотрудничает с российскими преступниками.

Процесс создания флага

Панченко добавила, что, к сожалению, сейчас польское общество разделено и это благодаря пропаганде Кремля, ведь многие граждане не на стороне Украины. Но это не значит, что Варшава не поддерживает Киев, так как в Польше есть немало граждан, которые волонтерят и ездят на фронт. Сейчас многие организации помогают украинским беженцам.

"И сегодняшняя акция еще раз доказывает: Польша с Украиной. И всегда будет с нами", — добавляет лидер диаспоры.

Напомним, что 23 августа в Украине отмечают День флага, одного из главных символов государственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пограничники создали голубо-желтое облако над Львовом на День флага Украины.