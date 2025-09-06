Дим з порту видно за кілометри. На Одещині вирує масштабна пожежа (відео)

Місцевих закликають зачинити вікна і не панікувати

На Одещині у Чорноморську у суботу, 6 вересня, сталась масштабна пожежа. Попередньо, вогонь зафіксовано у порту.

Як повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області, передає "Думська", горить траспортна стрічка. Рятувальники вже почали ліквідацію займання.

У мережі показали вражаючі відео пожежі і на них дійсно видно, що загорілась саме транспортна стрічка. Вогонь досить швидко охопив її. Над місцем пожежі вже здійнявся густий великий стовп чорного диму, який видно з різних куточків Чорноморська.

Пожежа у Чорноморську, горить порт. Скрін з відео

За словами мера міста Василя Гуляєва, рятувальники ліквідують пожежу найближчим часом. Він закликав місцевих не панікувати, а також зачинити вікна. Біля місця займання вже смердить запахом гару та гуми.

Зауважимо, що інформація про постраждалих не надходила. Також не відома і причина займання, однак масштаби пожежі значні.

Нагадаємо, що 5 вересня у Дніпрі сталась масштабна пожежа. Адже вогонь охопити територію колишнього комбайнового заводу. Пожежу не могли ліквідувати більше ніж пів дня. Однак завод не працював з 2011 року, та не території кілька приміщень здавалось в оренду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві у суботу, 6 вересня, фіксували масштабну пожежу. Горіла кондитерська фабрика Roshen, що на Деміївці.