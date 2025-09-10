Росія почала гарячу фазу гібридної війни з НАТО: експерт назвав три цілі Путіна

Близько 20 дронів РФ летіли атакувати територію Польщі, частину збили ЗСУ

В ніч на 10 травня Shahed-136 атакували Польщу. Країна НАТО була вимушена залучити авіацію для їхньої нейтралізації. Росія зараз намагається просунути брехню, що це під дією українських засобів радіоелектронної боротьби "шахеди" залетіли до Польщі. Однак це не так — про навмисність удару РФ по Польщі свідчить траєкторія руху.

Голова Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко пояснив, що Україна дійсно застосовує РЕБ для придушення дронів, але в цьому випадку вони втрачають керування, летять прямо і не маневрують, аж поки не впадуть без пального, не будуть збиті чи не вийдуть з зони дії РЕБ і не повернуться до цілі атаки. Дрони в Польщі поводились зовсім не так. Ба більше — дальність застосування РЕБ у 50 км не відповідає реальності. Додамо, що дальність найефективнішого українського комплексу ледь дотягує до 40 км.

Всі дрони, які зайшли в повітряний простір Польщі, постійно здійснювали маневри і не прагнули повернутися в Україну. Тобто, спочатку їх цілі були задані на території Польщі Олександр Коваленко, голова Центру протидії дезінформації

Також він наголосив, що на Польщу загалом йшли близько 20 дронів, частину з них вдалось збити ЗСУ. На думку Коваленка — це цілеспрямована провокація Росії, що має три задачі:

випробувати НАТО на міцність

вперше за понад 50 років вразити цілі на території країни Альянсу, яка є важливим логістичним вузлом для України

посварити Україну з Польщею.

Що відомо про результати атаки РФ на Польщу

У НАТО підтвердили, що йдеться про навмисний проліт шести-десяти апаратів, але нападом це не вважають, повідомило агентству Reuters джерело в Альянсі. Системи Patriot засікли їх радарами, але не відкривали вогонь.

Відомо, що від дронів постраждали приватні домоволодіння. Польський військовий експерт та політолог Артур Міцек наголошує, що Польща має негайно діяти, зокрема — закрити кордон.

Польський політолог показав результат роботи російських дронів та закликав закрити кордони

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі закликають не панікувати через атаку Росії, а європейські дипломати наголошують — потрібні кроки у відповідь. Вочевидь, країни НАТО не реагуватимуть на цю загрозу.