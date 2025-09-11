Росія — на межі. Західний розвідник пояснив, від чого вона впаде

Оточення Трампа розуміє необхідність координації зусиль США та ЄС

Сполучені Штати та Європейський Союз працюють разом над тим, щоб посилити економічний тиск на Росію. Однак ЄС може не чекати, коли своє рішення ухвалить президент США Дональд Трамп, наміри якого важко прорахувати наперед.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, як завдати шкоди агресору.

На його думку, Трамп може говорити що завгодно. Але його справжні наміри залишаються дуже двозначними. І зазвичай це більше слова, аніж дії. ЄС вже кілька разів бачив подібні розмови, але нічого не відбулося.

— Утім, добре, що є діалог між європейськими лідерами та американцями. І люди навколо пана Трампа, схоже, погоджуються з європейцями, що потрібно координувати зусилля. Але остаточний момент — це рішення президента Трампа, і я сподіваюся, що воно буде, — каже євродепутат.

Але знову ж таки — навіщо чекати? Європа — велика економічна сила. Ми могли б завдати дуже серйозної шкоди російській економіці, якби лише ухвалили правильні рішення, — наголосив ексглава розвідки Фінляндії.

Нуль газу й нафти, нуль металів, нуль усього з Росії. Виключити їх із банківської системи, бити санкціями по третіх країнах, які закуповують у РФ і так далі. Варіантів багато, вважає політик.

— Росія — на межі. Вона не потребує великого поштовху, перш ніж впасти, — підсумував Пекка Товері.

