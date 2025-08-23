Колосальний збиток: у Зеленського підрахували втрати Росії від західних санкцій

Через санкції Росія кожного місяця недоотримує щонайменше 2,5 млрд нафтодоларів

Російський режим втратив від західних санкцій щонайменше 180 мільярдів доларів. Загалом, в середньому це по 10 мільярдів доларів втрат на кожен з 18 санкційних пакетів, ухвалених європейськими країнами — і це дуже "консервативні" підрахунки, які враховують "прямі" збитки росіян.

Про це розповів уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк в ефірі Національного телемарафону. За його словами, Росія кожного місяця недоотримує щонайменше 2,5 млрд нафтодоларів через санкції ЄС. Зокрема великі втрати грошей у росіян з'явилися через активну протидію Заходу російському тіньовому флоту.

"Щоб зібрати купу 600-800 танкерів, що возять їхню нафту, їм довелося витратити орієнтовно 14 мільярдів доларів. Після цього майже всі ці танкери вже під санкціями та більша їх частина, відповідно, знерухомлена і не може возити нафту" Владислав Власюк

Зазначимо, що російський "тіньовий флот" став новою мішенню Заходу після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Проте санкцій недостатньо: можливо, українські морські дрони здатні вирішити цю проблему.

Проблема в тому, що російський "тіньовий флот" – танкери, які Кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень – має більші розміри, ніж вважається офіційно. Він нараховує приблизно від 600 до 1000 суден, більшість з них перебуває поза санкціями. Щобільше, наприкінці червня було зафіксовано перший випадок того, як танкери "тіньового флоту" супроводжують російські військові кораблі.