Колосальний збиток: у Зеленського підрахували втрати Росії від західних санкцій
Через санкції Росія кожного місяця недоотримує щонайменше 2,5 млрд нафтодоларів
Російський режим втратив від західних санкцій щонайменше 180 мільярдів доларів. Загалом, в середньому це по 10 мільярдів доларів втрат на кожен з 18 санкційних пакетів, ухвалених європейськими країнами — і це дуже "консервативні" підрахунки, які враховують "прямі" збитки росіян.
Про це розповів уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк в ефірі Національного телемарафону. За його словами, Росія кожного місяця недоотримує щонайменше 2,5 млрд нафтодоларів через санкції ЄС. Зокрема великі втрати грошей у росіян з'явилися через активну протидію Заходу російському тіньовому флоту.
"Щоб зібрати купу 600-800 танкерів, що возять їхню нафту, їм довелося витратити орієнтовно 14 мільярдів доларів. Після цього майже всі ці танкери вже під санкціями та більша їх частина, відповідно, знерухомлена і не може возити нафту"
Зазначимо, що російський "тіньовий флот" став новою мішенню Заходу після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Проте санкцій недостатньо: можливо, українські морські дрони здатні вирішити цю проблему.
Проблема в тому, що російський "тіньовий флот" – танкери, які Кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень – має більші розміри, ніж вважається офіційно. Він нараховує приблизно від 600 до 1000 суден, більшість з них перебуває поза санкціями. Щобільше, наприкінці червня було зафіксовано перший випадок того, як танкери "тіньового флоту" супроводжують російські військові кораблі.