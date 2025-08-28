"Я вже в Польщі, очманіти". Молоді українці кинулися на кордони, що там відбувається зараз (відео)

Молодь емоційно ділиться своїми враженнями в соцмережах

В Україні з 28 серпня почали діяти нові правила перетину державного кордону для чоловіків призовного віку. Вперше за час повномасштабної війни офіційно дозволено виїзд окремим категоріям молоді, що наразі активно обговорюється в соцмережах.

"Телеграф" зібрав огляд останніх новин із кордону. Очевидці вже повідомляють про перші випадки перетину кордону.

Хлопець, який спеціально вирушив до пункту пропуску, розповів, що близько 8:40 ранку прикордонники почали пропускати молодь, хоча ще вночі, о 03:00, цього зробити було неможливо.

Поступово на КПП почали формуватися черги автомобілів.

"Суспільне. Львів" опублікувало відео з коментарями хлопців, які скористалися нововведенням: більшість із них планують поїхати на короткий час — щоб відвідати рідних, відпочити чи вирішити особисті справи. Усі наголошують, що мають намір повернутися в Україну.

У соцмережах активно діляться першими враженнями від нововведення. "Я вже в Польщі! Очманіти!", — емоційно коментує молодий українець після перетину кордону.

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Перетин кордону чоловіками до 22 років — що відомо

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1031, відтепер чоловікам від 18 років і до 21 року включно надано право легально перетинати кордон України. Механізм набрав чинності вранці 28 серпня, одразу після офіційного оприлюднення документа. Це рішення має особливе значення для студентів та молодих людей, які навчаються чи працюють за кордоном, адже воно узаконює їхнє перебування в інших країнах і дозволяє безпечно виїжджати без ризику порушення умов воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нові правила перетину українського кордону стосуються чоловіків від 18 до 22 років. Уряд пом'якшив частину обмежень, проте не всі юнаки цієї вікової категорії можуть виїхати без обмежень.