"Вся молодежь сбежала": насколько увеличился поток украинских мужчин в Польшу

Комментаторы активно обсуждают увеличение количества молодых украинцев в Польше

За последние недели Польша заметно стала принимать больше молодых украинцев от 18 до 22 лет. Это стало следствием изменений в правилах пересечения государственной границы, которые правительство Украины ввело в конце августа, разрешив выезд мужчинам этого возраста.

Об этом пишет "RMF FM". Несмотря на заметное увеличение потока, эксперты и пограничники отмечают, что о массовой эмиграции речь не идет.

С 28 августа по 3 сентября в Польшу приехало более 6 100 юношей, домой вернулись 2 000. Неделей ранее цифры были значительно меньше — прибыло около 500, выехало более 650. Подобный рост наблюдается и в Люблинском воеводстве.

По словам главы Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше Игоря Горькова, молодые украинцы, которых замечают на вокзале Перемышля, в большинстве своем приезжают в страну с целью обучения или кратковременного пребывания, например, на отдых.

"Эта группа заметна, но это — не массовая эмиграция. Молодые украинцы среди наших волонтеров в основном спрашивают об организационных вопросах, например, где купить билет; им не задают никаких вопросов о социальной поддержке или чем-то подобном", — сказал он.

Комментаторы активно обсуждают увеличение количества молодых украинцев в Польше. Некоторые видят в этом позитив, отмечая: "Это хорошо, нация не вымрет". Другие реагируют скептически: "Вся молодежь сбежала".

Что пишут украинцы о новости

Пользователи подчеркивают, что молодые ребята стремятся жить, развиваться и видеться с родными, которые уехали раньше. Один из комментаторов добавил: "В любом случае не все останутся в Польше".

Другие пользователи выразили свое недовольство инициативой украинского правительства. Некоторые комментаторы шутят о сезонной работе: "Ну я думаю, пора на клубнику ехать".

Несмотря на это, рост числа молодых украинцев в Польше все же не создает масштабную волну эмиграции.

Ранее "Телеграф" публиковал подробную информацию о выезде молодых мужчин за границу после введения новых правил и рассказал, где можно отслеживать очереди.