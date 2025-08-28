Черги ледве рухаються? Що відбувається на кордоні після дозволу на виїзд 18-22-річних

Наразі жодних ажіотажів на кордоні не зафіксовано

28 серпня в Україні почали діяти нові правила: чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїзд за кордон. Попри резонанс у суспільстві ситуація на КПП залишається стабільною.

"Телеграф" публікує детальну інформацію про це та розповідає, де можна відстежувати черги.

Які черги зараз

Станом на вечір 28 серпня на всіх працюючих пунктах пропуску України завантаженість залишалася низькою або середньою.

Завантаженість на КПП України увечері 28 серпня

Тим часом українці в соцмережах активно інформують про черги на державному кордоні у зв'язку з нововведенням. "Близько 20 хлопців вже виїхало на КПП "Устилуг"", — розповідає жінка.

А так виглядала черга на іншому пункті пропуску вранці:

На наступному відео користувач показує обстановку на КПП "Грушів" в сторону України.

Жодних ознак "гігантських черг" чи ажіотажу не підтверджують і прикордонники. Так, за даними ДПСУ, у середньому кордон у будні перетинає 125-135 тисяч людей на добу, а у вихідні ця цифра зростає до 150 тисяч. Для порівняння, навесні показник складав лише 75-80 тисяч.

"Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку", — йдеться в повідомленні.

Як моніторити черги

Черги на кордоні можна відстежувати онлайн у режимі реального часу. Для цього існують кілька перевірених офіційних ресурсів та сервісів:

сайт Держприкордонслужби України (ДПСУ) — регулярно публікує інформацію про стан черг;

інтерактивна мапа Держмитслужби — відображає ситуацію на всіх діючих пунктах пропуску;

nakordoni.com.ua — онлайн-сервіс, що автоматично оновлює дані кожні 10 хвилин із офіційних джерел;

"єЧерга" — система попередньої реєстрації на перетин кордону (працює на окремих КПП).

Також діють регіональні Telegram-канали, які кілька разів на день оновлюють дані про кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Нагадаємо: в Україні з 28 серпня набули чинності нові правила виїзду для чоловіків призовного віку. Вперше від початку повномасштабної війни офіційно дозволено перетин кордону окремим категоріям молоді від 18 до 22 років.

"Телеграф" підготував огляд останніх повідомлень із пунктів пропуску, де очевидці вже діляться інформацією про перші виїзди за кордон.