Нові правила виїзду з України торкнуться й деяких жінок: що варто знати

Уряд ухвалив важливе рішення, яке відкриває нові можливості для жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах. Тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон навіть під час воєнного стану, що значно полегшить їхню волонтерську та громадську діяльність.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Раніше навіть у законну відпустку депутатки не могли виїхати за межі України, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для українських військових.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — пояснила Свириденко.

Нове рішення усуває ці бар'єри, дозволяючи жінкам-депутаткам залишатися активними й продовжувати розвивати свої території. Як наголосила прем'єрка, зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, окрім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Реакція суспільства на це рішення — змішана. Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов, як і деякі його підписники, вважає його давно необхідним і позитивним кроком, який дозволить депутаткам ефективніше допомагати громадам та підтримувати волонтерські ініціативи.

Водночас у коментарях звучать сумніви щодо практичності та реалістичності заходу: частина людей зазначає, що складно очікувати повернення тих, хто виїхав за кордон і проживає там тривалий час. "І як же інтенсифікувати діалог із тими, хто виїде й житиме в іншій країні, + як заохотити їх повернутися в воюючу країну. Дуже сумнівно й малореально. Але з популістичної точки зору дійсно рішення дієве", — зазначає користувач.

Нагадаємо: питання несправедливого обмеження виїзду за кордон для жінок-депутаток місцевих рад неодноразово порушував Український Жіночий Конгрес. Рекомендації останнього Конгресу містили звернення до Кабінету Міністрів із проханням зняти заборону, повідомила співзасновниця УЖК, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд спростив частину обмежень виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, проте не всі представники цієї вікової категорії зможуть вільно виїжджати за межі країни. Згідно з новими нормами, чоловіки, які обіймають керівні чи інші визначені посади в державних установах або органах місцевого самоврядування можуть виїжджати лише у відрядження.