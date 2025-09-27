Американські танки в Естонії перекидають до кордону з Росією, – ЗМІ

В НАТО відмовилися від коментарів

В Естонії на тлі ескалації з Росією помітили перекидання до кордонів з росіянами американської бронетехніки. Основні бойові танки Abrams везуть в бік російського кордону. Тим часом в НАТО офіційно оголосили про посилення військової присутності в регіоні Балтії.

Про це повідомляє агентство Reuters та пишуть користувачі в соціальних мережах. До численних дописів приклали фото танків — їх сфотографували під час перевезення біля одного з естонських населених пунктів.

Американські танки на шляху до кордонів з Росією

"НАТО заявило в суботу, що посилює свою місію в Балтійському морі, надсилаючи фрегат протиповітряної оборони та інші засоби у відповідь на вторгнення дронів у Данії", — зазначили в повідомленні інформагентства.

Зазначається, що нові засоби, які перекидає до регіону НАТО — це не тільки один фрегат та деякі військові сили, але й "платформи розвідки, спостереження та рекогносцирувальних засобів". Спікер НАТО відмовився від надання коментарів.

Зазначимо, як писав "Телеграф", союзники по НАТО не можуть вирішити, як їм реагувати на російські провокації та порушення повітряного простору західних країн. Ідеї союзників відкрито суперечать одна одній та вносять додатковий розкол в ситуації, коли російський правитель випробовує рішучість Альянсу.

Провокації РФ

Російський режим останнім часом влаштував низку провокацій проти країн НАТО. Зокрема в другій половині дня 19 вересня Кремль влаштував відразу дві провокації. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. При цьому в Кремлі відкрито збрехали, що будь-яких порушень не було.

Також останні кілька днів "невідомі дрони" помічають над містами та військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії, Франції та інших країнах НАТО. А до цього 10 вересня російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. З 19 дронів повітряні сили Польщі та союзників змогли збити тільки чотири.